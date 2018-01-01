ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ Японии обсуждал опасность принятия целевого показателя инфляции десятилетие назад

      10:01Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Опасность принятия целевого показателя инфляции и трудности управления ожиданиями всерьез обсуждались в Банке Японии десять лет назад, показали стенограммы, опубликованные в среду. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

      Банк Японии установил целевой показатель инфляции на уровне 2% в первый год пребывания Харухико Куроды на посту главы ЦБ в 2013 г., поскольку усилилось давление на центральный банк с целью принятия более радикальных мер в рамках инициативы премьер-министра Синдзо Абэ абэномика.

      Семь лет спустя инфляция остается далекой от этой цели. Последние данные показали, что потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в декабре выросли на 0,7% в годовом выражении.

      Ссылки по теме

      Как показали стенограммы заседания Банка Японии, прошедшего в декабре 2009 г., тогдашний глава ЦБ Масааки Сиракава выразил обеспокоенность тем, что сосредоточение внимания только на колебаниях цен может отвлечь от столь необходимых реформ для стимулирования потенциального роста Японии, таких как меры по повышению производительности и увеличению рождаемости.

      "Привлекая слишком много внимания (к динамике потребительских цен), Банк Японии, возможно, не сможет достичь экономической и финансовой стабильности", - говорил Сиракава. Он избегал призывов установить целевой показатель инфляции, утверждая, что Банк Японии может потерять доверие, выбрав цель, которую трудно достичь.

      Чиновники Банка Японии также были обеспокоены тем, что общественность связывает все экономические проблемы Японии со снижением цен. Некоторые говорили, что тот факт, что термин "дефляция" так широко используется, сам по себе может повредить инфляционным ожиданиям, показали стенограммы.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Банк Японии по итогам двухдневного заседания в январе оставил денежно-кредитную политику без изменений. Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

      Центробанк также повторил свое обещание поддерживать ставки на текущих низких уровнях или даже снижать их, пока не исчезнут риски, препятствующие достижению цели по инфляции в 2%.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, инфляция, Банк Японии, денежно-кредитная политика

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить