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      Последствия коронавируса могут потрясти мировую экономику и привести к рецессии

      12:57Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Один из ведущих мировых экспертов по Азии предупреждает, что вспышка коронавируса может нанести серьезный ущерб мировой экономике, сообщает CNBC.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Стивен Роуч, который был в Китае во время смертельной эпидемии атипичной пневмонии 2003 г., считает, что потенциальные последствия вспышки нового типа коронавируса могут быть еще хуже.

      "Большие потрясения для слабых экономик, которые не имеют подушек безопасности, чтобы противостоять им, могут привести к неожиданным рецессиям", - сказал CNBC Роуч, бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia.

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      Хотя Роуч считает, что китайские чиновники предпринимают более агрессивные действия по борьбе с коронавирусом, чем во время вспышки атипичной пневмонии, он предупреждает, что проблемы могут сохраняться еще в течение нескольких месяцев.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

      Власти также ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

      За последние несколько недель в Китае от вируса умерли более 130 человек, и почти 6 тыс. человек заразились.

      "Это пугающая вспышка, особенно когда она распространяется так быстро", - сказал Роуч, который теперь является старшим научным сотрудником Йельского университета.

      "Надеюсь, что, как и во время связанных с атипичной пневмонией сбоев 2003 г., это будет временным потрясением для китайской и мировой экономики, за которым последует поствирусный отскок во второй половине 2020 г., - отметил Роуч. - Но поскольку Китай и мир на гораздо более слабой траектории роста, это может быть принятие желаемого за действительное".

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, экономика, вирус, Стивен Роуч, коронавирус

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