Минтруд: сокращение прожиточного минимума в IV квартале не повлияет на размер соцподдержки

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 г. не влияет на объем мер социальной поддержки граждан, сообщил в среду Минтруд.

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Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."Для обоснования установливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума", - пояснили в министерстве.Минтруд Россииоб установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 г."Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. на душу населения в размере 10609 руб., для трудоспособного населения - 11510 руб., пенсионеров - 8788 руб., детей - 10383 руб.", - уточняется в документе.Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11 тыс. 12 руб. на душу населения, снизившись с 11 тыс. 185 руб. во II квартале."Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума", - отмечается в документе.Уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано прежде всего со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины."В среднем за IV квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую - на 18,2%, морковь - на 29,3%, свеклу столовую - на 19,6%, лук репчатый - на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%", - отметили в министерстве.Согласно данным министерства уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в IV квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 г. - на 2,3%, в 2016 г. - на 2%, в 2017 г. - на 5,2%, в 2018 г. - на 2,3%.