Социальные карты россиян с 30 января переведут на платежную систему "Мир"

Социальные "Карты горожанина", позволяющие со скидкой оплачивать некоторые товары и услуги и бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, с 30 января будут переведены на платежную систему "Мир", сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Фото: НСПК.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Если льготник пока получает выплаты на карты международных платежных систем, ими можно будет пользоваться до окончания срока действия, после чего будет выпущена российская карта."С 30 января 2020 г. для получения гражданами различных льгот из бюджета на счета платежных карт кредитные организации должны будут выпускать для своих клиентов платежные карты "Мир". Это требование касается получения гражданами государственной социальной помощи и льгот, в том числе льгот на транспортные услуги", — сообщили в НСПК.Это означает, что "Карта москвича" и аналогичные карты других городов должны будут выпускаться на базе платежной системы "Мир". По ряду таких проектов переход на платежную систему начался уже давно: так, "Карта москвича" от ВТБ работает на "Мире" с июля 2017 г."Для граждан, которым предоставляются льготы на проезд в общественном транспорте, транспортные карты на базе банковских карт будут также выпускаться на национальном платежном инструменте – карте "Мир", — добавили в НСПК. При этом новые требования не касаются небанковских транспортных карт, например "Тройки" и "Подорожника", сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе НСПК.Данные поправки к закону о национальной платежной системе дополнили перечень мер социальной поддержки, которые россияне уже получают на карты "Мир". В июле 2018 г. на национальную карту уже перевели выплаты пенсионерам, бюджетникам и студентам, с февраля 2019 г. — выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур. С 1 мая 2019 г. на карту "Мир" начали перечислять детские пособия, выплаты безработным, чернобыльцам, а также пособия гражданам, которые подверглись воздействию радиации.Российские банки к концу 2019 г. выпустили более 70 млн карт "Мир". По итогам 2018 г. количество карт "Мир" превысило 50 млн штук.АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) - оператор карт "Мир" - была создана российскими властями в 2014 г., после того как ряд российских банков попали под действие санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные попавшими под санкции банками.