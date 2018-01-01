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      Россия и Вьетнам заключили контракт на поставку истребителей Як-130

      09:43Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Россия и Вьетнам вернулись к сотрудничеству в сфере поставок авиационной техники: Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130.

      Як-130. Фото: "Иркут."

      Подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн, сообщили "Ведомости".

      Приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х гг.

      В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) от комментариев воздержались.

      Вьетнам стал шестым инозаказчиком Як-130: ранее он экспортировался в Алжир, Бангладеш, Мьянму, Лаос и Белоруссию.

      Заключены контракты на поставку за рубеж 100 самолетов Як-130, говорил в марте 2019 г. представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.

      Самолет разработан "ОКБ им. А. С. Яковлева" (в составе ПАО "Корпорация "Иркут"). Работы по развитию самолета ведет Инженерный центр им. А.С. Яковлева – ведущее конструкторское подразделение "Иркута".

      Серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе, успешно эксплуатируется ВВС России и за рубежом.

      Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений "4++" и "5".

      Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения позволяет эффективно применять Як-130 в ходе обучения и при решении боевых задач.

      Рубрики: ВПК

      Метки: ОПК, Як-130, поставка самолетов

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