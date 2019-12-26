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      10 миллиардеров, бизнес которых вредит климату

      11:35Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". За последние десятилетия мир сильно изменился, и многие предприниматели и миллиардеры, а также политики и общественные деятели обращают внимание на состояние окружающей среды, а также на то, какое влияние оказывает бизнес. Все чаще говорят о выбросе парниковых газов, ухудшающих состояние атмосферы.

      Тем не менее, многие богатые люди предпочитают не обращать внимание на призывы экологов. Они продолжают вести бизнес, связанный с вредными выбросами.

      В частности, как показал анализ Bloomberg, 10 самых богатых людей, чей бизнес связан с вредными выбросами, на конец 2019 года достигли общего состояния в $537 млрд.

      Кроме того, наблюдается рост состояния этих людей, причем общее состояние топ-10 миллиардеров почти в 9 раз превышает состояния 10 богатейших миллиардеров, чей бизнес связан с зеленой энергетикой, отмечается в отчете Bloomberg.

      Ниже мы расскажем о 10 миллиардерах, состояние которого связано с вредными выбросами в атмосферу.

      1. Семья Кох

      Состояние: $150 млрд

      Страна: США

      Компания: Koch Industries

      Компания Koch Industries помогла семье Кох сколотить состояние в $107 млрд.

      Братья Чарльз и Дэвид Кох расширили нефтеперерабатывающую компанию своего отца, превратив ее в конгломерат, который генерирует приблизительно $100 млрд годовой прибыли.

      Дэвид пообещал пожертвовать свыше $1,2 млрд на исследования в области лечения онкологических заболеваний, больницы, образование и институты культуры через основанный им благотворительный фонд David H. Koch Charitable Foundation.

      2. Королевская семья Саудовской Аравии

      Состояние: $100 млрд

      Страна: Саудовская Аравия

      Компания: Saudi Aramco

      Аль Сауд — правящая королевская династия в Саудовской Аравии с момента образования страны, которое произошло 23 сентября 1932 года.

      Саудовская Аравия с её колоссальными запасами нефти — основное государство Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

      Saudi Aramco является основным добывающим предприятием в стране. Королю Салману персонально принадлежат активы на сумму свыше 1 млрд долларов.

      3. Уоррен Баффет

      Состояние: $89.3 млрд

      Страна: США

      Компания: Berkshire Hathaway

      Уоррен Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов.

      Компания Berkshire Hathaway целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6% Pilot Flying J, 26,8% компании Kraft Heinz, а также American Express (17,15%), Coca-Cola Company (9,4%), Wells Fargo (9,9%), IBM (6,9%) и Apple (5%), Bank of America(6,8%).

      4. Мукеш Амбани

      Состояние: $58.6 млрд

      Страна: Индия

      Компания: Reliance Industries

      Мукеш Амбани - индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%.

      5. Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко

      Состояние: $42.7 млрд

      Страна: Россия

      Компания: Новатэк

      «Новатэк» — российская газовая компания. «Новатэк» ведёт добычу на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа.

      Также компании принадлежит завод по стабилизации и переработке газоконденсата в городе Тарко-Сале — «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», транспортная компания «Новатэк-Трансервис».

      Также компания строит в Мурманской области крупную специализированную верфь Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенную для создания морских платформ гравитационного типа с размещенными на них заводами сжижения природного газа.

      6. Вагит Алекперов, Леонид Федун

      Состояние: $31.4 млрд

      Страна: Россия

      Компания: ЛУКойл

      ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания.

      Более половины запасов нефти «Лукойла» сконцентрировано в Западной Сибири (основным оператором добычи является ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (расположено в Ханты-Мансийском автономном округе), 100 % акций которого принадлежит ПАО «Лукойл» и является крупнейшим активом Лукойла).

      Около половины запасов природного газа находится в месторождениях, расположенных на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ).

      7. Семья Дункан

      Состояние: $26.8 млрд

      Страна: США

      Компания: Enterprise Products

      Дэн Л. Дункан основал компанию Enterprise Products Partners, которая занимается добычей природного газа и нефти, в 1968 г., имея всего $10 тыс.

      После его смерти в 2010 г. компания осталась под контролем семьи. Его четверо детей унаследовали поместье стоимостью $10 млрд. С тех пор состояние семьи выросло более чем вдвое.

      8. Семья Порш-Пиех

      Состояние: $13.6 млрд

      Страна: Германия

      Компания: Volkswagen

      Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG. Под этой маркой в 2007 году было реализовано 5 млн 20 тыс. автомобилей. Штаб-квартира — в Вольфсбурге. Там же находится и Автомузей Volkswagen.

      9. Лакшми Миттал

      Состояние: $13.2 млрд

      Страна: Индия

      Компания: ArcelorMittal

      Лакшми Миттал — индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладелец крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal.

      Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира.

      Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством.

      Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах.

      10. Семья Аньелли

      Состояние: $11.1 млрд

      Страна: Италия

      Компания: Fiat Chrysler

      Fiat Chrysler Automobiles — итало-американский автопроизводитель, седьмой в мире по числу выпускаемых машин.

      Холдинг владеет такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar и SRT. Холдинг также владеет компаниями Maserati, Comau, Magneti Marelli и Teksid .

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, компании, Bloomberg, бизнес, миллиардеры, парниковые выбросы

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