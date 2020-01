10 миллиардеров, бизнес которых вредит климату

За последние десятилетия мир сильно изменился, и многие предприниматели и миллиардеры, а также политики и общественные деятели обращают внимание на состояние окружающей среды, а также на то, какое влияние оказывает бизнес. Все чаще говорят о выбросе парниковых газов, ухудшающих состояние атмосферы.

3. Уоррен Баффет

Состояние

Страна

Компания

: $89.3 млрд: США: Berkshire HathawayУоррен Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов.Компания Berkshire Hathaway целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6% Pilot Flying J, 26,8% компании Kraft Heinz, а также American Express (17,15%), Coca-Cola Company (9,4%), Wells Fargo (9,9%), IBM (6,9%) и Apple (5%), Bank of America(6,8%).