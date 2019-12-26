10 миллиардеров, бизнес которых вредит климату

За последние десятилетия мир сильно изменился, и многие предприниматели и миллиардеры, а также политики и общественные деятели обращают внимание на состояние окружающей среды, а также на то, какое влияние оказывает бизнес. Все чаще говорят о выбросе парниковых газов, ухудшающих состояние атмосферы.

1. Семья Кох Состояние : $150 млрд



Страна : США



Компания : Koch Industries



Компания Koch Industries помогла семье Кох сколотить состояние в $107 млрд.



Братья Чарльз и Дэвид Кох расширили нефтеперерабатывающую компанию своего отца, превратив ее в конгломерат, который генерирует приблизительно $100 млрд годовой прибыли.



Дэвид пообещал пожертвовать свыше $1,2 млрд на исследования в области лечения онкологических заболеваний, больницы, образование и институты культуры через основанный им благотворительный фонд David H. Koch Charitable Foundation. : $150 млрд: США: Koch IndustriesКомпания Koch Industries помогла семье Кох сколотить состояние в $107 млрд.Братья Чарльз и Дэвид Кох расширили нефтеперерабатывающую компанию своего отца, превратив ее в конгломерат, который генерирует приблизительно $100 млрд годовой прибыли.Дэвид пообещал пожертвовать свыше $1,2 млрд на исследования в области лечения онкологических заболеваний, больницы, образование и институты культуры через основанный им благотворительный фонд David H. Koch Charitable Foundation.

2. Королевская семья Саудовской Аравии Состояние : $100 млрд



Страна : Саудовская Аравия



Компания : Saudi Aramco



Аль Сауд — правящая королевская династия в Саудовской Аравии с момента образования страны, которое произошло 23 сентября 1932 года.



Саудовская Аравия с её колоссальными запасами нефти — основное государство Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).



Saudi Aramco является основным добывающим предприятием в стране. Королю Салману персонально принадлежат активы на сумму свыше 1 млрд долларов. : $100 млрд: Саудовская Аравия: Saudi AramcoАль Сауд — правящая королевская династия в Саудовской Аравии с момента образования страны, которое произошло 23 сентября 1932 года.Саудовская Аравия с её колоссальными запасами нефти — основное государство Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).Saudi Aramco является основным добывающим предприятием в стране. Королю Салману персонально принадлежат активы на сумму свыше 1 млрд долларов.

3. Уоррен Баффет Состояние : $89.3 млрд



Страна : США



Компания : Berkshire Hathaway



Уоррен Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов.



Компания Berkshire Hathaway целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6% Pilot Flying J, 26,8% компании Kraft Heinz, а также American Express (17,15%), Coca-Cola Company (9,4%), Wells Fargo (9,9%), IBM (6,9%) и Apple (5%), Bank of America(6,8%). : $89.3 млрд: США: Berkshire HathawayУоррен Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов.Компания Berkshire Hathaway целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6% Pilot Flying J, 26,8% компании Kraft Heinz, а также American Express (17,15%), Coca-Cola Company (9,4%), Wells Fargo (9,9%), IBM (6,9%) и Apple (5%), Bank of America(6,8%).

4. Мукеш Амбани Состояние : $58.6 млрд



Страна : Индия



Компания : Reliance Industries



Мукеш Амбани - индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%. : $58.6 млрд: Индия: Reliance IndustriesМукеш Амбани - индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%.

5. Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко Состояние : $42.7 млрд



Страна : Россия



Компания : Новатэк



«Новатэк» — российская газовая компания. «Новатэк» ведёт добычу на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа.



Также компании принадлежит завод по стабилизации и переработке газоконденсата в городе Тарко-Сале — «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», транспортная компания «Новатэк-Трансервис».



Также компания строит в Мурманской области крупную специализированную верфь Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенную для создания морских платформ гравитационного типа с размещенными на них заводами сжижения природного газа. : $42.7 млрд: Россия: Новатэк«Новатэк» — российская газовая компания. «Новатэк» ведёт добычу на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа.Также компании принадлежит завод по стабилизации и переработке газоконденсата в городе Тарко-Сале — «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», транспортная компания «Новатэк-Трансервис».Также компания строит в Мурманской области крупную специализированную верфь Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенную для создания морских платформ гравитационного типа с размещенными на них заводами сжижения природного газа.

6. Вагит Алекперов, Леонид Федун Состояние : $31.4 млрд



Страна : Россия



Компания : ЛУКойл



ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания.



Более половины запасов нефти «Лукойла» сконцентрировано в Западной Сибири (основным оператором добычи является ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (расположено в Ханты-Мансийском автономном округе), 100 % акций которого принадлежит ПАО «Лукойл» и является крупнейшим активом Лукойла).



Около половины запасов природного газа находится в месторождениях, расположенных на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ). : $31.4 млрд: Россия: ЛУКойлПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания.Более половины запасов нефти «Лукойла» сконцентрировано в Западной Сибири (основным оператором добычи является ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (расположено в Ханты-Мансийском автономном округе), 100 % акций которого принадлежит ПАО «Лукойл» и является крупнейшим активом Лукойла).Около половины запасов природного газа находится в месторождениях, расположенных на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ).

7. Семья Дункан Состояние : $26.8 млрд



Страна : США



Компания : Enterprise Products



Дэн Л. Дункан основал компанию Enterprise Products Partners, которая занимается добычей природного газа и нефти, в 1968 г., имея всего $10 тыс.



После его смерти в 2010 г. компания осталась под контролем семьи. Его четверо детей унаследовали поместье стоимостью $10 млрд. С тех пор состояние семьи выросло более чем вдвое. : $26.8 млрд: США: Enterprise ProductsДэн Л. Дункан основал компанию Enterprise Products Partners, которая занимается добычей природного газа и нефти, в 1968 г., имея всего $10 тыс.После его смерти в 2010 г. компания осталась под контролем семьи. Его четверо детей унаследовали поместье стоимостью $10 млрд. С тех пор состояние семьи выросло более чем вдвое.

8. Семья Порш-Пиех Состояние : $13.6 млрд



Страна : Германия



Компания : Volkswagen



Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG. Под этой маркой в 2007 году было реализовано 5 млн 20 тыс. автомобилей. Штаб-квартира — в Вольфсбурге. Там же находится и Автомузей Volkswagen. : $13.6 млрд: Германия: VolkswagenVolkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG. Под этой маркой в 2007 году было реализовано 5 млн 20 тыс. автомобилей. Штаб-квартира — в Вольфсбурге. Там же находится и Автомузей Volkswagen.

9. Лакшми Миттал Состояние : $13.2 млрд



Страна : Индия



Компания : ArcelorMittal



Лакшми Миттал — индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладелец крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal.



Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира.



Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством.



Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах. : $13.2 млрд: Индия: ArcelorMittalЛакшми Миттал — индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладелец крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal.Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира.Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством.Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах.

10. Семья Аньелли Состояние : $11.1 млрд



Страна : Италия



Компания : Fiat Chrysler



Fiat Chrysler Automobiles — итало-американский автопроизводитель, седьмой в мире по числу выпускаемых машин.



Холдинг владеет такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar и SRT. Холдинг также владеет компаниями Maserati, Comau, Magneti Marelli и Teksid . : $11.1 млрд: Италия: Fiat ChryslerFiat Chrysler Automobiles — итало-американский автопроизводитель, седьмой в мире по числу выпускаемых машин.Холдинг владеет такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar и SRT. Холдинг также владеет компаниями Maserati, Comau, Magneti Marelli и Teksid .

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Тем не менее, многие богатые люди предпочитают не обращать внимание на призывы экологов. Они продолжают вести бизнес, связанный с вредными выбросами.В частности, как показал анализ Bloomberg, 10 самых богатых людей, чей бизнес связан с вредными выбросами, на конец 2019 года достигли общего состояния в $537 млрд.Кроме того, наблюдается рост состояния этих людей, причем общее состояние топ-10 миллиардеров почти в 9 раз превышает состояния 10 богатейших миллиардеров, чей бизнес связан с зеленой энергетикой, отмечается в отчете Bloomberg.Ниже мы расскажем о 10 миллиардерах, состояние которого связано с вредными выбросами в атмосферу.