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      Глава немецкого Минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР

      11:08Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Российско-немецкая "сделка века "газ - трубы", которой в феврале исполнится 50 лет, показала, что между западными странами и Россией возможны развитые экономические отношения, но за это "нужно бороться", заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

      Фото: пресс-служба "Газпрома".

      "За 50 лет с момента заключения этой сделки мы пережили большие вызовы в международных отношениях, в отношениях между Востоком и Западом", - заявил Альтмайер, выступая на ежегодном приеме профильного союза "Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики".

      "Мы были несогласны со многим, что делал в то время СССР..., но остается верным, что, вне зависимости от всех этих политических обстоятельств, поставки газа, соблюдение обязательств по поставкам никогда не подвергались угрозе. И это показывает, что развитые экономические отношения возможно строить, но за это нужно бороться и в это нужно инвестировать", - отметил немецкий министр, которого цитирует РИА "Новости".

      Долгосрочный международный контракт "сделка века "газ - трубы" был заключен 1 февраля 1970 г. в немецком Эссена между СССР и Западной Германией. Он предусматривал поставки в Советский Союз труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу в обмен на поставки газа с месторождений в Западной Сибири. Это было самое крупное соглашение в истории советско-европейских и советско-германских отношений, оно предусматривало поставку в ФРГ в течение 20 лет не менее 52,5 млрд куб. м газа начиная с 1973 г.

      Рубрики: Европа

      Метки: поставки газа в Европу, Восточный комитет

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