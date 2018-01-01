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      Mail.ru Group открывает 29 января предзаказы на "умную колонку" "Капсула"

      10:06Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Российская Mail.ru Group (MRG) открывает 29 января предзаказы на свою "умную колонку" "Капсула" на базе голосового помощника "Маруся", продажи начнут до конца I квартала по цене 6,99 тыс. руб.

      Фото: Mail.ru

      "Капсула" - первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста "ВКонтакте" (ВК, принадлежит MRG - прим. ред.) и работать с пластиковыми RFID-картами, отмечает "Прайм".

      Колонка может рассказать последние новости, рассчитать время проезда до места работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы. "Колонка появится на прилавках уже в этом квартале", - пояснили в компании.

      Представитель MRG Артем Попов отметил, что сделавшие предзаказ на сайте Mail.ru за несколько дней до начала продаж покупатели получат письмо, в котором указаны точная дата продажи, а также удобные способы доставки (курьер или самовывоз).

      Воспользоваться услугой онлайн-звонков смогут владельцы аккаунтов в ВК, речь идет о звонках друзьям в соцсети. Авторизация в ВК дает возможность прослушивать музыку. В колонке установлена интеллектуальная система музыкальных советов, подбирающая треки с учетом пользовательских интересов. Через "Капсулу" можно слушать композиции, созданные искусственным интеллектом в разных музыкальных жанрах.

      Кроме того, в колонке предусмотрены инструменты для развития интеллекта и тренировки памяти, а встроенная в колонку "Маруся" делится знаниями в формате игр и викторин, рассказывает интересные факты.

      Для детей предусмотрены обучающие программы под разные возрастные группы. Для обучения ребенка, который пока не может озвучить речевой запрос, можно приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты, на которых записаны развивающие игры, забавные звуки и другое содержимое.

      "Капсула" встроена в системы "умного дома", с ее помощью можно управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами MRG в создании технологий для "умного дома" стали "Ростелеком" и Redmond.

      Акустическая система колонки состоит из трех динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 ватт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 ватт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. В вечернее время можно включить режим, при котором низкие частоты звучат тише.

      Вес колонки – 1,46 кг, она поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.

      Между тем "Яндекс" вышел на рынок "умных колонок" летом 2018 г., начав продавать свое первое устройство - "Яндекс.Станцию" по 9,99 тыс. руб. Свою колонку с голосовым помощником "Марвин" в первой половине 2020 г. намерена запустить в продажу МТС. Подобное устройство разрабатывает и Сбербанк.

      Рубрики: Ретейл, Технологии и IT

      Метки: Сбербанк, Mail.ru Group, "Яндекс", "умная колонка", "Капсула"

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