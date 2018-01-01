Mail.ru Group открывает 29 января предзаказы на "умную колонку" "Капсула"

Российская Mail.ru Group (MRG) открывает 29 января предзаказы на свою "умную колонку" "Капсула" на базе голосового помощника "Маруся", продажи начнут до конца I квартала по цене 6,99 тыс. руб.

Фото: Mail.ru

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."Капсула" - первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста "ВКонтакте" (ВК, принадлежит MRG - прим. ред.) и работать с пластиковыми RFID-картами, отмечает "Прайм".Колонка может рассказать последние новости, рассчитать время проезда до места работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы. "Колонка появится на прилавках уже в этом квартале", - пояснили в компании.Представитель MRG Артем Попов отметил, что сделавшие предзаказ на сайте Mail.ru за несколько дней до начала продаж покупатели получат письмо, в котором указаны точная дата продажи, а также удобные способы доставки (курьер или самовывоз).Воспользоваться услугой онлайн-звонков смогут владельцы аккаунтов в ВК, речь идет о звонках друзьям в соцсети. Авторизация в ВК дает возможность прослушивать музыку. В колонке установлена интеллектуальная система музыкальных советов, подбирающая треки с учетом пользовательских интересов. Через "Капсулу" можно слушать композиции, созданные искусственным интеллектом в разных музыкальных жанрах.Кроме того, в колонке предусмотрены инструменты для развития интеллекта и тренировки памяти, а встроенная в колонку "Маруся" делится знаниями в формате игр и викторин, рассказывает интересные факты.Для детей предусмотрены обучающие программы под разные возрастные группы. Для обучения ребенка, который пока не может озвучить речевой запрос, можно приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты, на которых записаны развивающие игры, забавные звуки и другое содержимое."Капсула" встроена в системы "умного дома", с ее помощью можно управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами MRG в создании технологий для "умного дома" стали "Ростелеком" и Redmond.Акустическая система колонки состоит из трех динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 ватт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 ватт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. В вечернее время можно включить режим, при котором низкие частоты звучат тише.Вес колонки – 1,46 кг, она поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.Между тем "Яндекс" вышел на рынок "умных колонок" летом 2018 г., начав продавать свое первое устройство - "Яндекс.Станцию" по 9,99 тыс. руб. Свою колонку с голосовым помощником "Марвин" в первой половине 2020 г. намерена запустить в продажу МТС. Подобное устройство разрабатывает и Сбербанк.