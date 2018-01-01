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      Сколько потерял Трамп, продав акции Apple?

      10:16Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Президент США сообщил о том, что избавился от бумаг техногиганта перед запуском предвыборной кампании 6 лет назад.

      Фото: SHAWN THEW/EPA

      Акции Apple 29 января на фоне публикации отчета о росте финпоказателей и рекордных продажах iPhone 11 растут примерно на 3%. Как писали ранее "Вести. Экономика", выручка Apple за квартал, закончившийся 28 декабря, составила $91,8 млрд, в то время как аналитики Refinitiv прогнозировали $88,5 млрд.

      Как ранее отмечал наш портал, аналитики не исключают, что к концу 2021 г. капитализация купертинского гиганта может достигнуть $2 трлн. Пока выше этой планки поднималась только Saudi Aramco. Инвесторы, продавшие акции технологического гиганта, несколько лет назад, кусают локти. Возможно, делает это и нынешний президент США Дональд Трамп, регулярно, кстати, уделяющий время общению с главой Apple.

      6 лет назад, давая старт своей предвыборной кампании, Трамп написал в Twitter, что продал свои акции Apple. Он "предсказал" падение акции компании, из-за того что экраны iPhone были меньше, чем у флагманов Samsung. В тот день акции Apple упали на 8% (правда, не из-за Трампа, а из-за слабой квартальной отчетности). Затем Трамп еще не раз громко критиковал продукцию американского производителя. Однако в условиях торговой войны, когда Тим Кук постарался наладить личный контакт с главой государства, Трамп явно принял его благосклонно.

      Возможно, искушенный в бизнесе Трамп и заработал в тот момент. Как отмечает Business Insider, президент США никогда не афишировал, в каком объеме и по какой цене он покупал бумаги, но одно несомненно: сейчас он выручил бы гораздо больше.

      За последние 12 месяцев акции Apple выросли на 103%. Только за январь они прибавили 7%. А с момента публикации твита Трампа в 2014 г., когда цена при закрытии составляла $70,77, рост составил порядка 350%. Но чего уж тут на котировки пенять, если экран не понравился.

      Рубрики: Акции, США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, акции, Apple, капитализация, доход, iPhone, Дональд Трамп

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