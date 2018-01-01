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      Цены на жилье в Великобритании растут самыми быстрыми темпами с ноября 2018 года

      12:08Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Цены на жилье в Великобритании в январе выросли в годовом выражении максимальными темпами с ноября 2018 г., свидетельствуют данные Nationwide.

      Фото: EPA/HANNAH MCKAY

      Цены на жилье в стране выросли на 1,9% в годовом выражении по сравнению с ростом на 1,4% в декабре. Результат превысил прогнозы опрошенных Reuters экономистов.

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      "Здоровые условия на рынке труда и низкая стоимость заимствований, по-видимому, компенсируют негативное влияние неопределенных экономических перспектив", - заявил главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

      В месячном выражении цены на жилье в январе выросли на 0,5% по сравнению с повышением на 0,1% в декабре. Средний прогноз предполагал рост на 0,3%.

      Результаты выборов в Великобритании поддержали доверие к экономике.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      Банк Англии на заседании в четверг должен будет оценить признаки недавнего экономического подъема на фоне разочаровывающих показателей роста в конце прошлого года.

      Рубрики: Европа

      Метки: жилье, Великобритания, цены на жилье, Nationwide

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