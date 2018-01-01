Прибыль eBay снизилась в 2019 году на 29%

Чистая прибыль интернет-аукциона eBay снизилась в 2019 г. на 29% в годовом выражении до $1,786 млрд. Прибыль на акцию составила $2,09 против $2,55 годом ранее. Выручка выросла на 0,5% до $10,8 млрд.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".В том числе прибыль в IV квартале 2019 г. составила $556 млн (-27% в годовом выражении), прибыль на акцию - $0,69 против $0,8 в I, II и III кварталах. Квартальная выручка снизилась на 2% до $2,821 млрд.Количество постоянных покупателей составило к 31 декабря 2019 г. 183 млн человек (+ 2%).eBay прогнозирует выручку в I квартале 2020 г. в размере $2,55-2,6 млрд, а прибыль на акцию - $0,5-0,53. Выручка за весь 2020 г. достигнет $10,72-10,92 млрд, прибыль на акцию - $2,18-2,28.eBay Inc. предоставляет услуги на интернет-аукционах и в интернет-магазинах, основана в 1995 г., штаб-квартира находится в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).