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      Почти 3% россиян пользуются только наличными деньгами

      11:07Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Почти 3% россиян пользуются только наличными деньгами, опасаясь возможных технических проблем или мошенничества при безналичной оплате товаров и услуг, отмечено в исследовании "Райффайзенбанка".

      При этом 76,5% россиян предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом, из них 90,7% расплачиваются картами, 30% используют при оплате смартфон, 2,6% - "умные" часы.

      Безналичный способ востребован и для небольших переводов денег семье и друзьям, его применяют 82,3% опрошенных.

      "Популярность безналичной оплаты в России заметно выросла в последние годы. Удобство и скорость - главные преимущества этого способа. В 2019 г. появилась Система быстрых платежей (СБП), которая позволила перевести в онлайн еще одну статью расходов россиян - небольшие переводы между родственниками, друзьями и коллегами", - заявил руководитель управления некредитных продуктов "Райффайзенбанка" Максим Степочкин, отмечает РИА "Новости".

      Однако россияне не отказались полностью от наличных денег. Основной причиной стали проблемы с терминалами оплаты: их нет или они сломались. Чаще всего платить наличными приходится на рынках, в транспорте, такси, "магазинах у дома", отмечает РИА "Новости". "На этот случай многие предпочитают иметь с собой небольшую сумму наличных денег. Около 3% респондентов признались, что боятся обмана или технических проблем с безналичными платежами, поэтому пользуются наличными", - поясняет "Райффайзенбанк".

      В опросе приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающих в больших и малых российских городах.

      Рубрики: Статистика, Ретейл

      Метки: банкомат, платеж, наличные деньги, "Райффайзенбанк", такси

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