Россия создала экспресс-тест для выявления коронавируса и помогает Китаю разработать вакцину

Китай передал России геном коронавируса, что позволило российским ученым создать экспресс-тесты для определения вируса в организме человека, стороны совместно разрабатывают вакцину, заявило Генконсульство России в Гуанчжоу (Китай).

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - сообщает генконсульство на официальной странице "ВКонтакте".К 29 января в Китае отмечено 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). За последние сутки количество заболеваний увеличилось на 32% (1459 новых случаев).Смертность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%, вспышка 2003 г.) и ближневосточного респираторного синдрома (36%).К 29 января отслежены 65 537 лиц (17 704 за последние сутки), 59 990 лиц находятся под наблюдением.Подтверждены 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка и Япония).