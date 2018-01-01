Цены на сахар в 2019 году снизились на 33% и продолжат снижение

Потребительские цены на сахар в 2019 г. снизились на 33% и в этом году такая тенденция пока сохраняется, сообщается в отчете Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.

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Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."Потребительские цены на сахар за год снизились на 33% и составили, по данным на 13 января, 31,12 руб./кг. Если цены производителей с декабря начали отыгрывать свои позиции (+2,3% за неделю, до 20,46 руб./кг), то на потребительском рынке снижение цен продолжается (-0,3% за неделю)", - указано в документе.На рост цен у производителей влияет повышение мировых цен на сахар. В мире впервые за пять лет ожидается дефицит сахара, рост цен на мировом рынке оказывает влияние на стабилизацию цен в России.По оценкам "Центра Агроаналитики", 2019 год характеризуется рекордным урожаем сахарной свеклы: валовой сбор по итогам уборочной кампании составил 50,8 млн т, что выше уровня 2018 года на 20,7%. Согласно предварительным данным, производство свекловичного сахара тоже превысит значение 2018 года и за календарный 2019 год составит 7,1 млн т, что выше показателя 2018 года на 12,7%. Для предотвращения угрозы формирования "лишнего" сахара Минсельхоз России предложил сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году на 15%, сообщил ТАСС.По данным на 12 января 2020 года, наибольший объем поставок за границу в этом сегменте пришелся на сахар-сырец - 4,1 тыс. т, сахар белый был реализован в объеме 1,5 тыс. т. Основными импортерами сахара-сырца являются страны СНГ: Казахстан (45,6%), Узбекистан (25,1%), Белоруссия (15,1%) и Киргизия (8,1%), на долю которых приходится 93,9% вывозимого продукта.По оценке "Центра Агроаналитики" на основе данных ФТС, большая часть российского белого сахара вывозится в Казахстан (31,1% за январь - ноябрь 2019 года). Существенный объем экспортируется на Украину (13,5%), в Белоруссию (13,2%), Азербайджан (12,8%) и Узбекистан (12,8%). На долю пяти стран-импортеров приходится 83,4% всего вывозимого белого сахара.