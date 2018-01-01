"Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила перелеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим из-за эпидемиологической ситуации в Китае, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации.Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая:U6-707/708 Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург;U6-709/710 Екатеринбург-Париж- Екатеринбург;U6-727/728 Екатеринбург-Рим-Екатеринбург;U6-747/748 Владивосток-Саппоро-Владивосток.Ранее сообщалось, что с 27 января действует запрет на все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну. В связи с этим были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется.Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге. На рейсах авиакомпании: Жуковский-Рим, Домодедово-Мюнхен, Екатеринбург-Прага и далее в сотрудничестве с Czech Airlines: Прага-Париж, Прага-Рим или вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.