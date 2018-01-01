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      Темпы роста российской экономики будут оставаться невысокими

      11:53Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" Согласно данным Росстата, в декабре 2019 г. ситуация в российской экономике несколько улучшилась по сравнению с ноябрем. Прежде всего, это обусловлено увеличением годовых темпов роста в обрабатывающей промышленности. Однако ускорение в обработке носит неустойчивый характер, поскольку оно, в значительной мере, вызвано так называемым эффектом низкой базы предыдущего года и календарным фактором: в конце 2018 г. в обрабатывающей промышленности наблюдалась стагнация в преддверии ожидаемого повышения налоговой нагрузки, напоминает Алексей Девятов, главный экономист банка УРАЛСИБ.

      Алексей Девятов, главный экономист банка УРАЛСИБ

      Ожидания роста ставки НДС и, как следствие, скачка инфляции в начале прошлого года, вызвали заметное усиление потребительской активности в конце 2018 г. Поэтому, умеренное замедление темпов роста оборота розничной торговли в декабре прошлого года, скорее всего, можно объяснить эффектом высокой базы. Однако углубление спада в секторе услуг говорит о том, что потребительский спрос все еще остается слабым, несмотря на умеренный рост реальных располагаемых доходов населения. Необходимо подчеркнуть, что падение объемов в секторе услуг и сокращение грузооборота транспорта в декабре стали основными факторами, которые в значительной степени нивелировали положительный эффект от улучшения ситуации в промышленности.

      Мы полагаем, что одним из основных факторов падения объемов в транспортной отрасли является аномально теплая погода. Так, в декабре прошлого года средняя температура в московском регионе оказалась сразу на 5,4 °С выше, чем в декабре 2018 г. Теплая погода ведет к снижению объемов добычи и транспортировки топливно-энергетического сырья, а также к сокращению выработки тепловой энергии. В целом, наши расчеты показывают, что в декабре темпы роста российской экономики составили 0,9% год к году, что является все еще довольно скромным показателем.

      Поскольку ускорение в обрабатывающей промышленности в декабре прошлого года было обусловлено преимущественно разовыми факторами, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста промпроизводства снизятся. На это указывает ползучее снижение показателей уверенности производителей, а также значения производственного индекса PMI, которые подразумевают дальнейшее сокращение деловой активности в промышленности. Мы также считаем, что в среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на темпы роста российского ВВП будет оказывать дальнейшее торможение в мировой экономике.

      Несмотря на то, что США и КНР заключили торговую сделку первого этапа, введенные ранее пошлины продолжают действовать и, таким образом, наносить значительный ущерб мировой торговле. Более того, по словам американских чиновников, заключение сделки второго этапа (которое не известно, когда состоится и состоится ли вообще, поскольку переговоры по данной сделке еще не начались) не обязательно означает снятие всех ограничений в двусторонней торговле.

      При этом мы ожидаем, что реализация приоритетных национальных проектов окажет умеренную поддержку российской экономике. Однако необходимо учитывать, что значительная часть средств, направляемых на финансирование национальных проектов, поступает из внутренних источников, в том числе за счет увеличения налоговой нагрузки в начале прошлого года и улучшения налогового администрирования. Это ведет к уменьшению инвестиций частного сектора, что в свою очередь снижает эффект от усилий государства по наращиванию инвестиционной активности в стране. Мы ожидаем, что в 2020 г. российский ВВП прибавит 0,7%.

      Рубрики: Росстат

      Метки: ВВП, промышленность, налоги, НДС, Алексей Девятов

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