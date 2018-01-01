"НОВАТЭК" строит под Мурманском центр по производству крупных морских сооружений и СПГ-заводов

"НОВАТЭК" к концу года введет в строй Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), заявил глава компании Леонид Михельсон на торжественной церемонии запуска воздушной линии на 150 кВ для техприсоединения ЦСКМС.

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Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."Мы ведем громадное строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. На площадке работают - сейчас я еду туда - порядка 9,5 тыс. строителей. Потихоньку он вводится в эксплуатацию. И к концу года он полностью будет введен в строй. Мы планируем от 12 тыс. до 15 тыс. рабочих мест будет создано в Мурманской области", - отметил Михельсон, сообщает "Интерфакс".Производственная часть ЦСКМС разделена на три основные площадки: цеха для обеспечения производства железобетонных оснований в сухих доках, цеха полного цикла по изготовлению модулей верхних строений (линий сжижения природного газа), цеха для изготовления секций трубопроводов.Причальный фронт верфи протяженностью 683 м включает в себя четыре причала.Инвестиции "НОВАТЭКа" в этот проект составят 120 млрд руб. Компания намерена строить на ЦКСМС СПГ-заводы.