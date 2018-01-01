ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский морской банк", сообщается на сайте регулятора.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в оздоровлении банка.Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с АСВ в качестве инвестора будет привлечен "РНКБ Банк" (ПАО).Для обеспечения непрерывности деятельности на период до передачи банка инвестору назначена временная администрация в АО "Севастопольский морской банк" в лице АСВ.Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки."РНКБ Банк" основан в 1991 г. и зарегистрирован в Симферополе. Представлен в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.В 2014 г. РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В настоящий момент РНКБ остается одним из ключевых банков Крыма и одним из крупнейших финансовых институтов в Южном федеральном округе по размеру активов и количеству операционных офисов.