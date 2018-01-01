ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

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Гонконгские акции упали более чем на 2% на фоне опасений по поводу коронавируса
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Рубрики: ЦБ РФ
Метки: Банк России, АСВ, санация
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