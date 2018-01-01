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      Первые случаи заражения коронавирусом на Ближнем Востоке подтверждены в ОАЭ

      14:19Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Первые случаи заражения новым типом коронавируса на Ближнем Востоке были подтверждены в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает CNBC со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

      Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER

      Инфицированные пациенты являются членами семьи, которая приехала из китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса.

      Министерство здравоохранения сообщило, что семья находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Точное количество заразившихся неясно, и министерство не уточнило, где именно в ОАЭ были зафиксированы случаи заражения.

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      На прошлой неделе ОАЭ заявили, что будут проверять всех пассажиров, прибывающих в аэропорты страны из Китая. Международный аэропорт Дубая является популярным транзитным узлом для Азии и самым загруженным аэропортом в мире с точки зрения пассажиропотока.

      За последние несколько недель в Китае от вируса умерли более 130 человек, и почти 6 тыс. человек заразились.

      В то время как большинство подтвержденных случаев заболевания и смертей от коронавируса приходится на материковый Китай, вирус также был выявлен в Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Германии, Австралии, ОАЭ и США.

      Как сообщали "Вести.Экономика", один из ведущих мировых экспертов по Азии, старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч предупреждает, что вспышка коронавируса может нанести серьезный ущерб мировой экономике.

      "Большие потрясения для слабых экономик, которые не имеют подушек безопасности, чтобы противостоять им, могут привести к неожиданным рецессиям", - сказал CNBC Роуч, бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Китай, Ближний Восток, ОАЭ, вирус, коронавирус

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