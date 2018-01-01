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      Оптимизм потребителей Германии вырос к концу января 2020 года

      13:23Распечатать

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Потребительское доверие в экономике Германии выросло перед февралем 2020 г., о чем свидетельствует рост соответствующего индекса исследовательской компании Gfk до 9,9 пункта по сравнению с пересмотренным уровнем января в 9,7 пункта.

      Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что показатель сохранится на первоначальном уровне января в 9,6 пункта.

      "Потребительские настроения в Германии демонстрируют признаки восстановления - оптимизм немного увеличился в начале года", - отметили в исследовательской компании.

      Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в январе вырос до минус 3,7 пункта по сравнению с минус 4,4 пункта в декабре.

      Индекс ожидания роста заработных плат в январе поднялся до 44,6 пункта с 35 пунктов в декабре. "Готовность потребителей покупать" выросла в отчетном месяце до 55,5 пункта с декабрьских 52,2 пункта.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, потребительское доверие, Германия, Gfk

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