Новак посетовал на то, что налоговая система мешает нефтяникам сохранить уровень добычи нефти

Минэнерго видит риски того, что в рамках действующей налоговой системы в нефтяной отрасли Россия может не сохранить достигнутый уровень добычи нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."Мы видим риски того, что в рамках действующей налоговой системы мы можем не сохранить достигнутый уровень добычи нефти. И это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов. Необходимо провести инвентаризацию, чтобы увеличить вложения в низкорентабельные месторождения", - отметил Новак, сообщает "Интерфакс".В нефтяной отрасли проводят эксперимент по налогообложению с дополнительного дохода (НДД), и министерства и ведомства намерены изучить успешность введения НДД, пояснил министр.Власти ожидают принятия Энергостратегии до 2035 г., которая учитывает особенности развития нефтяной, газовой и угольной отраслей. "Стратегия находится в правительстве, есть разногласия, в ближайшее время будут рассмотрены", - заключил Новак.По данным Росстата, добыча нефти и газового конденсата в России выросла в 2019 г. на 1% в годовом выражении до 561 млн тонн. Добыча газа увеличилась на 0,8% до 644 млрд куб. м.