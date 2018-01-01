ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Новак посетовал на то, что налоговая система мешает нефтяникам сохранить уровень добычи нефти

      13:07Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Минэнерго видит риски того, что в рамках действующей налоговой системы в нефтяной отрасли Россия может не сохранить достигнутый уровень добычи нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

      "Мы видим риски того, что в рамках действующей налоговой системы мы можем не сохранить достигнутый уровень добычи нефти. И это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов. Необходимо провести инвентаризацию, чтобы увеличить вложения в низкорентабельные месторождения", - отметил Новак, сообщает "Интерфакс".

      В нефтяной отрасли проводят эксперимент по налогообложению с дополнительного дохода (НДД), и министерства и ведомства намерены изучить успешность введения НДД, пояснил министр.

      Власти ожидают принятия Энергостратегии до 2035 г., которая учитывает особенности развития нефтяной, газовой и угольной отраслей. "Стратегия находится в правительстве, есть разногласия, в ближайшее время будут рассмотрены", - заключил Новак.

      По данным Росстата, добыча нефти и газового конденсата в России выросла в 2019 г. на 1% в годовом выражении до 561 млн тонн. Добыча газа увеличилась на 0,8% до 644 млрд куб. м.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: Минэнерго, добыча нефти, налог, Александр Новак, НДД

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить