Пассажиропоток московских аэропортов вырос на 5,7% в 2019 году

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Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в 2019 г. нарастили пассажиропоток на 5,7% по сравнению с прошлым годом почти до 101,7 млн человек, показали данные Росавиации.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".При этом число пассажиров на международных линиях выросло на 8,7% до 49,5 млн человек. Объемы перевозок на внутренних линиях выросли на 3% до 52,1 млн.Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в 2019 г. вырос на 9% до 49,4 млн человек, "Внуково" - на 11,7% до 24 млн. Пассажиропоток "Домодедово" снизился на 3,9% до 28,2 млн человек.Объемы перевозок через столичные аэропорты в декабре 2019 г. составили почти 7,2 млн пассажиров, рост - 1,9%. На международных линиях количество пассажиров выросло на 4,6% до 3,3 млн. На внутренних - снизилось на 0,4% до 3,9 млн.Количество пассажиров "Шереметьево" в декабре снизилось на 3,8% до 3,5 млн человек. Пассажиропоток "Внуково" вырос на 7,8% до 1,6 млн человек, "Домодедово" - на 8,1% до 2 млн человек.