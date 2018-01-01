Ультиматум Эрдогана: Россия не выполняет соглашения по Сирии, терпение Турции подходит к концу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по соглашениям об урегулировании обстановки в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.

Реджеп Тайип Эрдоган

Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным

"К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами

Россия будет действовать иначе - или с режимом (Дамаском - прим. ред.) или с Турцией", - подчеркнул Эрдоган.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. Россия не выполняет соглашения, достигнутые в Астане и Сочи.", - отметил Эрдоган, сообщает РИА "Новости".В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 г. на переговорах в Астане (сейчас Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии созданы четыре зоны деэскалации.Три зоны в 2018 г. перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и на ряде участков соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству Сирии.При этом большая часть четвертой зоны захвачена террористами из запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра".В сентябре 2018 г. Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных подразделений террористов. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра", всего около 30 тыс. боевиков.. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому - прим. ред.) режиму необходимое предупреждение", - заявил Эрдоган.У Турции заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб."Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю? Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - заявил Эрдоган.Сирийская правительственная армия накануне взяла под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 г. захвачен террористами. Через Маарат ан-Нуман проходит автодорога, связывающая Дамаск с Алеппо.