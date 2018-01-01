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      Ультиматум Эрдогана: Россия не выполняет соглашения по Сирии, терпение Турции подходит к концу

      13:45Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по соглашениям об урегулировании обстановки в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.

      Реджеп Тайип Эрдоган

      "В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. Россия не выполняет соглашения, достигнутые в Астане и Сочи.

      Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", - отметил Эрдоган, сообщает РИА "Новости".

      В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 г. на переговорах в Астане (сейчас Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии созданы четыре зоны деэскалации.

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      Три зоны в 2018 г. перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и на ряде участков соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству Сирии.

      При этом большая часть четвертой зоны захвачена террористами из запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра".

      В сентябре 2018 г. Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных подразделений террористов. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра", всего около 30 тыс. боевиков.

      "К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому - прим. ред.) режиму необходимое предупреждение", - заявил Эрдоган.

      У Турции заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

      "Россия будет действовать иначе - или с режимом (Дамаском - прим. ред.) или с Турцией", - подчеркнул Эрдоган.

      "Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю? Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - заявил Эрдоган.

      Сирийская правительственная армия накануне взяла под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 г. захвачен террористами. Через Маарат ан-Нуман проходит автодорога, связывающая Дамаск с Алеппо.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Сирия, Турция, Дамаск, Реджеп Тайип Эрдоган, ИГ, Идлиб

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