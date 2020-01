AMD получила рекордную выручку по итогам последнего квартала и всего года

Второй по величине в мире производитель процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) представил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Также компания озвучила прогноз по выручке на январь-март 2020 года, который оказался ниже ожиданий Уолл-стрит из-за слабого спроса на чипы AMD со стороны производителей игровых консолей. Этот спад не может компенсировать даже восстановление бизнеса компании в области продуктов для дата-центров и персональных компьютеров, передает Reuters.Генеральный директор AMD Лиза Су в своем заявлении сказала: "2019 год стал важной вехой на нашем многолетнем пути, мы успешно запустили и увеличили портфель самых мощных продуктов за всю нашу 50-летнюю историю. Мы обеспечили значительное увеличение маржи и повышение рентабельности по мере завоевания доли рынка с нашими процессорами Ryzen и EPYC. Планомерное движение и инвестиции в наши высокопроизводительные вычисления обеспечат нам рост в 2020 году и в дальнейшем".По итогам всего минувшего года чистая прибыль AMD составила $341 млн или 30 центов на акцию после $337 млн или 32 центов на бумагу годом ранее, а скорректированная прибыль достигла 64 центов на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 62 цента на бумагу. Годовая выручка составила $6,73 млрд после $6,48 млрд в 2018 году и также превзошла прогнозы рынка в $6,71 млрд.Выручка AMD в октябре-декабре подскочила на 50% и составила $2,13 млрд по сравнению с $1,42 млрд за аналогичный период годом ранее. Показатель стал для компании рекордным. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $2,11 млрд.Чистая прибыль увеличилась почти в 4,5 раза до $170 млн, или $0,15 в расчете на акцию, с $38 млн, или $0,04 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль в минувшем квартале составила $0,32 на акцию по сравнению с $0,08 на акцию.Подразделение AMD Computing and Graphics Business Group, которое, в частности, отвечает за производство и продажу чипов для ПК и планшетов, закончило четвертую четверть 2019 года с 69-процентным увеличением выручки в годовом исчислении, до $1,66 млн. Операционная прибыль в этой структуре возросла со $115 до $360 млн.Средняя продажная стоимость процессоров AMD увеличилась благодаря продажам чипов Ryzen. Графические решения также в среднем стали дороже за счет увеличения их продаж в партнерском канале.Направление Enterprise, Embedded and Semi-Custom (занимается выпуском серверных, встраиваемых и сделанных на заказ чипов) принесло доход в сумме $465 млн, а прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 7%. Операционная прибыль этого направления составила $45 млн по сравнению с операционным убытком в сумме $6 млн, полученным в четвёртом квартале 2018 года.Валовая маржа в четвёртом квартале 2019 года зафиксирована на уровне 45%. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.Что касается планов на 2020 год, то Лиза Су заявила, что компания представит свою архитектуру RDNA следующего поколения. Она не поделилась подробностями о новых видеокартах, но сказала, что компания объявит более подробную информацию на своём дне инвесторов 5 марта 2020 года. Су также сказала, что можно ожидать появления новых графических процессоров для центров обработки данных во второй половине 2020 года.По итогам первых трех месяцев 2020 года AMD предсказывает свою выручку на уровне $1,8 млрд плюс-минус $50 млн. На Уолл-стрит прогнозирует более высокий показатель - $1,86 млрд.Слабый прогноз обусловлен тем, что геймеры перестают покупать игровые консоли Xbox One от Microsoft и PlayStation 4 от Sony, поскольку обе считаются устаревшими. Ожидается, что приставки нового поколения будут выпущены в следующем году и будут оснащены чипами AMD.Прогноз вызывает вопросы у аналитиков, относительно того, сможет ли AMD забирать долю рынка у Intel, как это было в течение предыдущих восьми кварталов, или Intel смогла остановить потери и заберет некоторую долю рынка обратно. Боб Свон, генеральный директор Intel, заявил на прошлой неделе, что Intel возвращает себе утраченные позиции.2019 год вышел успешным для AMD не только за счет вывода на рынок очень удачной линейки процессоров Ryzen 3000 на микроархитектуре Zen 2, но и за счет проблем у Intel. В 2019 году был выявлен ряд опасных уязвимостей в работе процессоров Intel, позволяющих получить данные из защищенных блоков памяти. Компания не только заплатила за это усилиями по исправлению уязвимостей, но и скоростью процессоров. Исправления стоили до 10% потери производительности.Акции AMD подешевели на постмаркете на 3%, до $48,79 за акцию, предположительно потому, что прогноз на первый квартал не такой сильный, как ожидали аналитики.