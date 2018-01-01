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      ЦБ зафиксировал снижение доли 500- и 1000-рублевых банкнот в обращении

      14:13Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". В России по итогам 2019 г. снизились доли 500- и 1000-рублевых купюр в наличном обращении, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

      Фото: ТАСС.

      "Структура наличной денежной массы за прошедший год изменилась незначительно: увеличилась доля пятитысячных купюр (с 24% до 26%) и доля 200–рублевых (с 2% до 3%). В то же время сократились доли 500-рублевых (с 9% до 8%) и 1000-рублевых (с 27% до 25%) банкнот", - отмечает регулятор.

      В России объем наличных денег в обращении за 2019 г. вырос на 2,9% согласно данным ЦБ РФ.

      "В целом объем наличных денег в обращении на 1 января 2020 г. составил 10,6 трлн руб. За год этот показатель вырос на 304,4 млрд руб.", - уточняет регулятор.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, банкноты, денежная масса

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