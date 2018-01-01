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      Минкомсвязи предлагает облегчить силовикам доступ к данным граждан РФ

      14:40Распечатать

      Максут Шадаев Фото: Минкомсвязи

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Недавно назначенный на пост главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев предложил облегчить сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), доступ к различным данным граждан к 2024 г., передают "Ведомости".

      Как отметило издание, предлагается облегчить доступ к государственным и банковским данным, а также операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

      Ссылаясь на презентацию Шадаева, издание отметило, новый министр представил стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства не только региональным представителям, но и чиновникам профильных министерств, комитетов Госдумы, госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества.

      В сфере медицинских услуг планируется предоставить гражданам полный доступ к собственной электронной медицинской карте, где будут также содержаться результаты анализов и исследований. Кроме того, 100% граждан из группы риска должны быть обеспечены персональными телемедицинскими устройствами мониторинга состояния.

      В презентации говорилось и о цифровизации госуслуг и способах идентификации граждан. Министр считает, что главная цель цифровизации госуслуг – снижение времени, которое должен тратить каждый гражданин в год на общение с органами власти.

      Глава Минкомсвязи также отметил, что к 2024 г. каждый гражданин России должен получить доступ ко всем данным, которые о нем имеются у государства, в личном кабинете госуслуг.

      Максут Шадаев указом президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

      Максут Шадаев родился в 1979 г. С 1999 по 2004 гг. работал на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, в группе компаний ИБС, где занимал должности начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а затем директора по развитию бизнеса.

      В 2004 г. пришел в Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации на позицию советника министра, а затем директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса.

      В 2008 г. Максут Шадаев стал помощником руководителя Администрации Президента РФ и отвечал за организацию работы совета при президенте России по развитию информационного общества. В феврале 2009 г. был включен в первую сотню резерва управленческих кадров президента РФ.

      В 2012 г. назначен на пост советника председателя Государственной думы РФ. С 2014 г. был министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С 2016 г. занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковья.

      В сентябре 2018 г. Максут Шадаев был назначен вице-президентом компании "Ростелеком" по цифровым платформам. С февраля 2019 г. совмещал эту позицию с должностью генерального директора АО "РТ Лабс".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минкомсвязи, персональные данные, Максут Шадаев

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