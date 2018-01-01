British Airways первой остановила все полеты в Китай

Национальная авиакомпания Великобритании British Airways объявила о прекращении с 29 января выполнения всех рейсов на китайском направлении из-за коронавируса. Запрет продлится до марта.

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Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Это первая глобальная, международная, авиакомпания, полностью остановившая сообщение с материковым Китаем из-за распространения коронавируса,При этом British Airways продолжит полеты в Гонконг.Власти Гонконга 28 января объявили о приостановке с 29 января любого транспортного сообщения с материковым Китаем. Это приведет к сокращению авиарейсов в Гонконге на 50%.Авиакомпания "Уральские авиалинии" 29 января сообщила об отмене перелетов из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим для китайских тургрупп из-за эпидемиологической ситуации в Китае."В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая:U6-707/708 Екатеринбург - Мюнхен - Екатеринбург,U6-709/710 Екатеринбург - Париж - Екатеринбург,U6-727/728 Екатеринбург - Рим - Екатеринбург,U6-747/748 Владивосток - Саппоро -Владивосток.Ранее сообщалось, что с 27 января действует запрет на все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну. В связи с этим были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется.Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге. На рейсах авиакомпании Жуковский - Рим, Домодедово - Мюнхен, Екатеринбург - Прага и далее в сотрудничестве с Czech Airlines Прага - Париж, Прага - Рим или вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.