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      МВФ: дефицит бюджета Италии превысит целевой показатель, долг не сократится

      15:26Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что дефицит бюджета Италии превысит целевой показатель правительства на 2020 год, а государственный долг увеличится в среднесрочной перспективе, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

      В заключительном докладе по итогам ежегодной миссии МВФ в Риме фонд настоятельно призвал итальянские власти принять "предварительные высококачественные меры" для консолидации государственных финансов.

      "Настоятельно рекомендуется воспользоваться нынешними низкими процентными ставками для осуществления надежной среднесрочной консолидации", - заявил фонд, призвав к профициту бюджета в размере 0,5% ВВП примерно к 2025 году.

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      МВФ прогнозирует, что дефицит в этом году составит 2,4% ВВП, превысив целевой показатель Рима в 2,2% в основном из-за более низких темпов роста номинального ВВП. Рекордно высокий государственный долг не снизится в соответствии с целью в ближайшие годы, считают в фонде.

      "По прогнозам, долг будет оставаться высоким на уровне около 135% ВВП в среднесрочной перспективе и увеличится в более долгосрочной перспективе за счет пенсионных расходов", - говорится в докладе.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в июле Италия избежала угрозы дисциплинарных мер со стороны ЕС, убедив Европейскую комиссию в том, что новые меры помогут привести растущий долг страны в соответствие с бюджетными правилами блока.

      Комиссия призвала Италию соблюдать свои обязательства по подготовке бюджета на 2020 год в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Италия обязалась добиться сокращения структурного дефицита в следующем году, как это было сделано в 2019 году, благодаря мерам, обеспечивающим снижение расходов и увеличение доходов.

      МВФ заявил, что экономический рост в Италии в этом году составит около 0,5%, а затем будет держаться на уровне 0,6% или 0,7% в течение следующих нескольких лет.

      МВФ также отметил значительный прогресс итальянских банков в сокращении неработающих кредитов и заявил, что капитализация и качество активов банковского сектора значительно улучшились. Тем не менее "требуется дальнейшая консолидация банков", учитывая ограниченные возможности итальянских кредиторов для увеличения доходов, предупредил фонд.

      Рубрики: Европа

      Метки: Италия, банки, МВФ, ВВП, дефицит бюджета, государственный долг

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