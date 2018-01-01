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      Boeing получил годовой убыток впервые с 1997 года

      17:22Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Американский концерн Boeing Co. сообщил о своем первом годовом убытке более чем за два десятилетия, поскольку расходы, связанные с авиакатастрофами 737 MAX, резко возросли.

      Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

      Чистый убыток Boeing за 2019 г. составил $636 млн, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $10,46 млрд, или $18,05 на акцию, в 2018 г.

      Чистый убыток в IV квартале 2019 г. составил $1,01 млрд против прибыли в размере $3,424 млрд за аналогичный период предыдущего года.

      Выручка Boeing в IV квартале упала на 37% до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд годом ранее.

      Boeing сообщил об отрицательном свободном денежном потоке в размере $2,667 млрд в октябре-декабре 2019 г. по сравнению с положительным свободным денежным потоком в размере $2,452 годом ранее.

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      Американский концерн в течение 2019 г. пытался преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

      Эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру с марта.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре Boeing решил приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией.

      Расходы, связанные с приостановкой эксплуатации бестселлеров Boeing, увеличиваются до более $18 млрд, что примерно вдвое превышает показатели предыдущего квартала.

      Эта сумма включает дополнительные $2,6 млрд компенсаций авиакомпаниям и другим клиентам, пострадавшим из-за приостановки полетов 737 MAX. Во II квартале компания выплатила $5,6 млрд таких компенсаций без учета налогов.

      Ранее Boeing сообщил о своих худших годовых показателях продаж за последние десятилетия и уступил звание крупнейшего в мире производителя самолетов своему конкуренту Airbus.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, убыток, самолеты, Boeing 737 MAX, приостановка эксплуатации

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