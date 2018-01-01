Ирак в декабре сократил экспорт нефти на 2,1%

В декабре 2019 г. Ирак сократил экспорт нефти на 2,1% по сравнению с ноябрем 2019 г. до 3,428 млн баррелей нефти в день, как показали данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".В ноябре Ирак ежедневно экспортировал 3,5 млн баррелей нефти.В декабре Ирак экспортировал всего 106,265 млн баррелей нефти. При этом экспорт с месторождений Басры составил 103,09 млн баррелей, а с месторождений Киркука - 3,175 млн.Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили $6,698 млрд при средней цене нефти в $63 за баррель. В ноябре эти доходы составили $6,305 млрд.Среднесуточный экспорт нефти Ирака в 2019 г., согласно данным SOMO, составил 3,526 млн баррелей в день, или 1,287 млрд баррелей за весь год.Средняя цена нефти составила $61 за баррель, а совокупный доход от экспорта нефти - $78,527 млрд.