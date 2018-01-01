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      Доверие потребителей к экономике Франции выросло в январе

      17:20Распечатать

      EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Доверие потребителей Франции к экономике страны выросло в январе 2020 г., о чем свидетельствует рост соответствующего индекса национального статуправления Insee до 104 пунктов со 102 пунктов в декабре.

      Показатель, оценивающий мнение французов о собственной финансовой ситуации, в январе сохранился на уровне 13 пунктов.

      Подындекс оценки уровня жизни снизился на 1 пункт до минус 29 пунктов. Индикатор оценки покупательной способности французов вырос на 1 п. до минус 6 пунктов, а оценка способности делать сбережения увеличилась на 2 пункта до минус 1 пункта.

      Индекс ожидания безработицы в рамках индикатора остался на уровне 8 пунктов, что свидетельствует об стагнации ситуации на рынке труда.

      Среднее значение индекса потребительского доверия с 1972 по 2018 гг. составляет 100 пунктов. Рекорда в 130 пунктов показатель достигал в мае 1973 г., самый низкий уровень был зафиксирован в мае 2013 г. - 80 пунктов.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, Франция, потребительское доверие, рынок труда, Insee

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