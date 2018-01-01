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      Россияне все чаще пользуются Системой быстрых платежей

      14:41Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Россияне в 2019 г. перевели через Систему быстрых платежей (СБП) почти 70 млрд руб., совершили более 8 млн операций, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

      "Прирост ежемесячно в среднем составляет порядка 25% как по количеству, так и по объему платежей", - отметила Бакина, сообщает "Прайм". СБП запущена в конце января 2019 г., в ней работают более 30 участников, к подключению готовятся еще 160 кредитных организаций.

      Россияне с помощью СБП могут переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

      Что касается пика платежей в августе 2019 г., то "август был не самый (пиковый - прим. ред.)". "Традиционно обычно декабрь является самым объемным как по количеству, так и по объему (операций - прим. ред.). Это понятно, предновогодние расходы. Мы видим достаточно стабильный прирост, он колеблется. В среднем 22-25%, достаточно высокий. И провалов, когда он был ниже этого порога, за год работы системы мы не наблюдали", - заключила Бакина.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, банк, платеж, Система быстрых платежей, QR-код

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