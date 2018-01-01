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      General Electric сократила чистый убыток в 2019 году более чем в 4 раза

      17:30Распечатать

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Чистый убыток американского технологического концерна General Electric (GE), приходящийся на акционеров, в 2019 г. составил $5,439 млрд, что в 4,2 раза ниже убытка по итогам 2018 г., говорится в отчетности компании.

      Разводненный убыток на акцию по итогам года составил $0,62 против убытка в $2,62 годом ранее. Выручка концерна при этом сократилась на 2% в годовом выражении до $95,214 млрд.

      Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за IV квартал составила $538 млн, что на 6% ниже показателя годичной давности.

      Разводненная прибыль на акцию составила $0,06 против $0,07 в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка GE за IV квартал сократилась на 1% в годовом выражении до $26,238 млрд. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне $25,51 млрд.

      "IV квартал стал хорошим завершением года для GE. Мы достигли или превысили свои финансовые цели на год и видим положительную тенденцию в 2020 г.", - приводятся в релизе слова главы компании Лоуренса Калпа-младшего.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: прогноз, выручка, чистая прибыль, General Electric, чистый убыток

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