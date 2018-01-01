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      Число переводов в Системе быстрых платежей растет на 25% ежемесячно

      15:24Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Ежемесячный прирост по количеству и объему переводов в разработанной Банком России Системе быстрых платежей составляет около 25%, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина во время прямой трансляции выступления в Facebook.

      Фото: ТАСС

      "Динамика операций в системе, которую мы наблюдаем, хорошая, положительная: за год работы более 8 млн операций на общую сумму почти 70 млрд руб. И этот прирост ежемесячно в среднем составляет порядка 25% как по количеству, так и по объему платежей", - сказала она.

      В настоящее время к СБП подключены 38 банков.

      Банк России за год работы СБП не зафиксировал ни одной сомнительной или мошеннической операции, отметила Бакина.

      "Мы понимаем, что безопасность это один из ключевых принципов и аспектов этой системы. Надо отметить, что за год работы у нас не фиксировалось каких-то сомнительных или мошеннических случаев", - уточнила она.

      "Пока ЦБ отмечает высокую устойчивость системы. Тем не мене, регулятор будет и дальше развивать системы мониторинга с утечем того, что появляется в этой области на рынке", - добавила Бакина.

      Дата запуска системы быстрых платежей - с 28 января 2019 г.

      В системе участвуют ВТБ, "Открытие", "Юникредит банк", "Тинькофф банк", "Промсвязьбанк", "Росбанк", "СКБ-банк", "Газпромбанк", "Альфа-банк", банк "Ак барс", "Райффайзенбанк", "Газэнергобанк", "Совкомбанк", QIWI и РНКО "Платежный центр" (оператор платежной системы "Золотая корона") и др.

      Максимальный размер перевода в СБП составляет 600 тыс. руб., при этом банки-участники могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы денег. С 1 января ЦБ начал взимать плату на переводы через СБП от 5 коп. до 3 руб., в зависимости от суммы перевода.

      Банки с универсальной лицензией должны подключиться к СПБ с 1 октября 2020 г.

      Глава Сбербанка Герман Греф в мае 2019 года заявил, что одной из причин, почему Сбербанк не присоединяется к Системе быстрых платежей, стала кибербезопасность, сообщил ТАСС. Так, по мнению Грефа, система была небезопасной.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, система быстрых платежей, СБП

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