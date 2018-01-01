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      Минфин: на выполнение задач из Послания Путина дополнительно понадобятся 4,128 трлн рублей

      15:36Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Минфин оценил стоимость выполнения задач из Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, на эти цели до 2024 г. понадобятся 4 трлн 128,2 млрд руб.

      Антон Силуанов. Фото: Минфин

      Однако дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс". Из федерального бюджета выделят 3 трлн 770,4 млрд руб., из бюджета субъектов - 357,8 млрд руб.

      Наибольший объем денег пойдет на поддержку малоимущих семей с детьми в возрасте от трех до семи лет - 1 трлн 389,6 млрд руб., на выплаты материнского капитала направят 1 трлн 232,7 млрд руб.

      "При формировании бюджета на 2020-2022 гг. мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в Послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность", - подчеркнул Силуанов.

      Дополнительные расходы бюджета составят в 2020 г. 383,3 млрд руб., в том числе выплаты малоимущим семьям на детей - 159,2 млрд руб., выплаты маткапитала - 122,4 млрд руб.

      В 2021 г. допрасходы составят 776,5 млрд руб., в том числе выплаты на детей - 289,7 млрд руб., выплаты маткапитала - 210,7 млрд руб.

      В 2022 г. допрасходы достигнут 849,1 млрд руб., в том числе выплаты на детей - 301,3 млрд руб., выплаты маткапитала - 265,8 млрд руб.

      В 2023 г. на соцподдержку направят 1,032 трлн руб., в том числе на выплаты на детей - 313,4 млрд руб., выплаты маткапитала - 303,7 млрд руб.

      В 2024 г. на эти цели выделят 1,087 трлн руб., в том числе на выплаты на детей - 325,9 млрд руб., на выплаты маткапитала - 330,1 млрд руб., заключил Силуанов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Минфин, Антон Силуанов, маткапитал, Послание президента Федеральному собранию, малоимущая семья

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