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      Страны Ближнего Востока подвергли критике "мирный план" Трампа по Израилю и Палестине

      15:48Распечатать

      Фото: Majd Abed/Global Look Press/Keystone Press Agency

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". В Тегеране и Анкаре назвали предложение администрации США по урегулированию палестино-израильского конфликта неприемлемым. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее также отверг "сделку века", заявив о том, что данный проект не будет реализован.

      Предложение администрации Трампа, по мнению президента Турции "является новым планом оккупации, который игнорирует существование и историю палестинского народа". Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о том, что в Турции "отвергают этот односторонний план, который игнорирует права палестинского народа и международное право".

      После выступления президента Трампа и публикации основных положений представленного проекта во вторник, 28 января, портал "Вести.Экономика" отметил, что данная "сделка века" фактически является попыткой придать законные основания для продолжающейся оккупации палестинской территории со стороны Израиля.

      Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ходе пресс-конференции после выступления Трампа назвал предложенный США план "позорным и обреченным на провал", отметив, что речь скорее идет о "предательстве века", а не о "сделке века" – с учетом игнорирования интересов палестинцев.

      В Палестине предложения США были встречены акциями протеста. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что "Иерусалим не продается и все права палестинцев тоже не продаются". Аббас также назвал предложение Трампа "заговором, который не удастся реализовать".

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Иран, Турция, Палестина, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Махмуд Аббас

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