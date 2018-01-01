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      Германия повысила прогноз экономического роста на 2020 год

      16:27Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Правительство Германии повысило прогноз роста ВВП на 2020 год и пообещало инвестиции, чтобы сохранить конкурентоспособность крупнейшей экономики Европы, сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI

      Новые прогнозы соответствуют прогнозам Международного валютного фонда, представленным на прошлой неделе. В этом году рост ВВП Германии, как ожидается, составит 1,1%. Отмечается, что ослабление торговой напряженности между США и Китаем благоприятно для глобального роста.

      Как сообщали "Вести.Экономика", экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, в 2019 году выросла всего на 0,6%, минимальными темпами с 2013 года. Экономический рост значительно замедлился по сравнению с подъемом на 1,5% в 2018 году.

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      Экономика Германии, зависящая от экспорта, пострадала от замедления мировой экономики, торговой напряженности и неопределенности в отношении Brexit.

      В то время как Германия прогнозирует высокие потребительские расходы и рост экспорта, торговля по-прежнему является серьезным риском. Президент США Дональд Трамп грозит ввести пошлины на европейские автомобили, поскольку США и Европа сталкиваются с противоречиями по ряду вопросов от сельского хозяйства до цифровых налогов.

      "Перспективы улучшились, но нынешний рост нельзя считать удовлетворительным, - заявил министр экономики Петер Альтмайер. - Мы должны усилить рост, конкурентоспособность и производительность. Только тогда мы увидим необходимые инвестиции в будущем".

      Правительство наметило план расходов, предусматривающий выделение более €160 млрд до 2023 года в таких областях, как цифровая инфраструктура и транспорт.

      Рубрики: Европа

      Метки: прогноз, ВВП, инвестиции, Германия

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