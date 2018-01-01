Apple работает над смягчением последствий китайского коронавируса

Глава Apple Тим Кук сообщил, что компания в недавнем финотчете использует более широкий, чем обычно, диапазон прогнозов из-за неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса в Китае, из-за чего американская компания закрывает магазины, ограничивает командировки сотрудников в Китае, а также рискует не успеть в срок получить новые устройства от китайских фабрик.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Компания также предпринимает шаги, чтобы восполнить нехватку продукции, особенно в Ухане, где возник коронавирус, и где располагаются некоторые из поставщиков компании, сказал Кук во время конференц-кола. Продажи в текущем периоде составят от $63 до $67 миллиардов. Несмотря на то, что это выше, чем прогнозировали аналитики, это также более широкий диапазон, чем компания склонна прогнозировать. Тим Кук заявил, что компания работает над планами по смягчению последствий, чтобы компенсировать любые ожидаемые производственные потери.Недавно правительство Китая распорядилось временно закрыть ряд заводов, расположенных в относительной близости от города Ухань. В список попали фабрики Samsung и китайской Foxconn – основного партнера Apple по сборке устройств, в частности смартфонов iPhone. Распоряжение подразумевает полную остановку заводов в стране на одну-две недели, но в дальнейшем эти сроки могут быть скорректированы в сторону увеличения.Закрытие фабрик напрямую связано с эпидемией коронавируса в Китае. Заводы, которые теперь вынуждены простаивать, находятся неподалеку от года Сучжоу, считающегося одним из крупнейших производственных центров в КНР. Расстояние между ним и городом Ухань, с которого началось распространение вируса, по автомобильным дорогам составляет около 560 км.Как ранее сообщали СМИ, больше 10 тыс. работников, которые занимаются сборкой устройств на территории Китая, могут не выйти на работу из-за карантина. Это ставит под удар планы компании выпустить новые модели, старт производства которых запланирован на февраль.«Я не могу представить себе такого сценария развития событий, в котором цепочка поставок не нарушается. Если произойдет хоть один значительный сбой в доставке сырья, в самом производстве, сборке, тестировании, грузовой перевозке — цепь нарушится», — цитирует Bloomberg аналитика Патрика Мурхеда.Тайваньская компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) принимает меры, чтобы выполнить все свои производственные обязательства, несмотря на вспышку коронавируса в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «Мы не комментируем специфику наших производственных практик, но мы можем подтвердить, что принимаем меры для обеспечения выполнения всех наших глобальных производственных обязательств», — говорится в сообщении.Согласно последним данным органов здравоохранения Китая, число заразившихся новым коронавирусом на материковой части страны достигло почти 6 тыс. человек. Число жертв коронавируса возросло до 132, передает газета South China Morning Post.Так как количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Хэнани растет, власти провинции или сама корпорация Hon Hai могут закрыть местные заводы, отмечает аналитик Bloomberg Мэттью Кантерман. Кроме того, по словам представителя инвестиционной фирмы Wedbush Securities Inc., могут возникнуть проблемы с допуском сотрудников на фабрики, а подобные сбои в цепочке поставок могут вызвать беспокойство у инвесторов Apple.В свете возможных сбоев под угрозой находится запуск новой, бюджетной, модели iPhone, назначенный на февраль 2020 года. На премьеру следующей версии смартфона не из бюджетного ряда, обычно проходящей в сентябре, вирус повлияет с меньшей вероятностью. Как правило, компания начинает производство новых компьютеров Mac и планшетов iPad за 60 дней до их премьеры, а в случае с iPhone конвейер запускается за 90-120 дней до дебюта.Распространение нового штамма нанесло ущерб не только компании Apple. В последнее время упали в цене акции авиакомпаний и турфирм, замечает американская телекомпания ABC. В числе пострадавших называют American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Wynn Resorts, TripAdvisor, Expedia Group, Royal Caribbean Cruises и другие. Среди китайских фирм, стоимость ценных бумаг которых понизилась из-за вируса, — Alibaba Group Holding, Baidu и Weibo.Доходы Apple в материковом Китае, который включает в себя Тайвань и Гонконг, выросли за праздничный квартал примерно на 3% до $13,6 миллиардов. Apple по итогам года заняла четвертое место среди производителей смартфонов в Китае в целом, чуть укрепив свои позиции после продолжительной тенденции к снижению доли на рынке, согласно данным исследовательской фирмы Canalys.В последние месяцы акции Apple выросли на фоне растущих ожиданий относительно новых iPhone, AirPods, а также доходов от iCloud, магазина App Store и других услуг. Это повысило оценку акций до самого высокого уровня как минимум за последние десять лет.