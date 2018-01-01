В чипах Intel обнаружена новая опасная уязвимость

В процессорах Intel выявлена брешь CacheOut, затрагивающая транзакционную память и позволяющая извлекать данные из кэш-памяти. Проблема затрагивает серверные и пользовательские процессоры Intel, выпущенные до IV квартала 2018 г., а также чипы IBM и ARM.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"В процессорах производства Intel была обнаружена очередная уязвимость безопасности. Она может приводить к утечке данных, которая хранятся в кэш-памяти чипа и получила название CacheOut. Более официальное название в классификаторе уязвимостей CVE — CVE-2020-0549: «L1D Eviction Sampling (L1Des) Leakage. Исследователи называют уязвимость более опасной, нежели Spectre и Meltdown, а по шкале CVSS ей был присвоен рейтинг 6,5.Используя уязвимость CacheOut, злоумышленник может выборочно получать содержимое транзакционной кэш-памяти L1. Это позволяет хакеру настроить вредоносную программу так, чтобы происходила утечка только тех данных, которые его интересуют, а вся другая информация игнорировалась.CacheOut проходит сквозь все аппаратные и программные границы безопасности, поэтому утечка данных не может детектироваться системами защиты компьютера. Утечка происходит со скоростью 113 байт в минуту.На сайте Intel перечислены модели процессоров, которые подвержены новой уязвимости. Среди них есть Intel Xeon Scalable первого и второго поколений на микроархитектурах Skylake и Cascade Lake, Intel Core шестого поколения, Intel Xeon E3-1500m v5 и E3- 1200 v5 на микроархитектуре Skylake, Intel Core седьмого и восьмого поколения на микроархитектурах Kaby Lake и Coffee Lake, Intel Core восьмого поколения на микроархитектуре Whiskey Lake (ULT) и Whiskey Lake (ULT refresh), а также Intel Core десятого поколения на микроархитектуре Amber Lake Y.Чипы, выпущенные Intel после IV квартала 2018 г., тоже могут быть подвержены данной уязвимости. Тем не менее, в ноябре 2019 г. выпустила патчи, закрывающие схожие уязвимости в транзакционной памяти чипов Intel, в том числе TSX Asynchronous Abort, известную под названием ZombieLoad 2.В первую очередь CacheOut представляет опасность для поставщиков облачных сервисов. С её помощью злоумышленники могут получить доступ к данным соседних виртуальных машин, обойдя все существующие системы безопасности. Впрочем, на сегодня успешная атака была проведена только в лабораторных условиях, а информация о CacheOut дошла до процессорного гиганта заранее, чтобы тот успел подготовить соответствующие «заплатки».Специалисты Intel подготовили обновление микрокода для всех уязвимых процессоров и передали его разработчикам операционных систем и производителям компьютеров. Также Intel рекомендовала возможные меры по устранению уязвимости для всех поставщиков операционных систем. Таким образом, пользователи будут защищены после выпуска обновлений разработчиками операционных систем.Изменение кода, управляющего процессором приводит к незначительному снижению производительности вычислений.