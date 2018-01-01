Росстат вторую неделю подряд фиксирует нулевую инфляцию

В России вторую неделю подряд - с 21 по 27 января - сохранилась нулевая инфляция, сообщил в среду Росстат.

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Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."За период с 21 по 27 января 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала января – 100,4% (справочно: январь 2019 г. – 101,0%)", -ведомства.За период с 21 по 27 января 2020 г. снизились цены: на яйца куриные – на 1,9%; мясо кур и пшено – на 0,6%; свинину и сахар-песок – на 0,4%, рис шлифованный – на 0,3%; молоко стерилизованное – на 0,2%; колбасу вареную, масло подсолнечное и конфеты шоколадные – на 0,1%.Одновременно выросли цены на колбасу полукопченую, масло сливочное, крупу гречневую и соль – на 0,2%.Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на огурцы – 2,4%, помидоры – 1,2%, лук репчатый – 1,0%, морковь –0,7%.Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.По итогам 2019 г., по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%. Годовая инфляция в 2020 г. составит 3,5-4% "и останется вблизи 4% в дальнейшем", прогнозирует ЦБ.