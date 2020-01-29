На новой волне

Эпидемия нового короновируса постепенно перестает быть ключевой темой для глобальных рынков: риски пандемии остаются умеренными. Под давлением продолжают оставаться только акции компаний, чья деятельность напрямую затронута ограничениями со стороны китайских властей. В частности, речь идет об "Аэрофлоте", в пассажирообороте которого транзитный траффик занимает порядка 15%. Пока бумаги компании ведут себя значительно лучше других представителей сектора, но в ближайшее время, скорее всего, останутся под давлением. Восстановление котировок возможно лишь после нормализации авиасообщения с Китаем, вероятно не ранее марта.

Валерий Вайсберг,



директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН"

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Что касается рынка в целом, то на фоне развития эпидемии начинают формироваться ожидания новых стимулов со стороны центральных банков и правительств, направленные на компенсацию негативного эффекта от вспышки заболевания. Сегодняшнее заседание ФРС США с одной стороны не обещает сюрпризов, а с другой может прояснить слухи относительно финансовой поддержки хедж-фондов и началу таргетирования долгосрочных процентных ставок. Это может дать старт новой волне роста рисковых активов.