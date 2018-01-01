РСХН: в странах Юго-Восточной Азии распространяются АЧС и грипп птиц. К бедам добавился и коронавирус

нельзя исключать вероятность его мутации.

такой уровень пандемии уже приводит к серьезнейшим экономическим и социальным последствиям, угрожает популяции домашних и диких свиней всего азиатского региона

Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Распространение в странах Юго-Восточной Азии таких опасных заболеваний как грипп птиц и африканская чума свиней (АЧС), без должной биологической защиты может привести к мутации вирусов, что угрожает человеку, отмечает Россельхознадзор (РСХН)."Россельхознадзор озабочен распространением опасных высококонтагиозных заболеваний в Юго-Восточной Азии, таких как грипп птиц и африканская чума свиней. Высокая плотность населения, большая популяция сельскохозяйственных и диких животных и птиц, развитие фермерства, совместное содержание разных видов в условиях, не обеспечивающих биологическую защиту от вирусов, может привести к их мутации", - отмечает РСХН."На сегодня вирус (АЧС) не представляет угрозу для людей, однако, по мнению экспертов ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных",Кроме того,", - подчеркивает РСХН.Распространение АЧС в Европе показывает, что меры по контролю заболевания не приводят к успеху. Поэтому РСХН ожидает заноса АЧС во Францию и Германию."Известно, что одна из последних вспышек АЧС в Польше произошла среди диких кабанов в 12 км от границы с Германией - такое расстояние дикие кабаны могут преодолеть за очень короткий срок. Еврокомиссия старается сохранить для стран Евросоюза статусы крупных экспортеров свинины, поэтому нельзя исключать, что масштабы распространения АЧС в Евросоюзе уже сейчас намного шире официально заявленных", - поясняет РСХН.История знает множество примеров изменения генетической структуры вирусов. Например, вирус гриппа птиц H5N6, который в 2016-2017 гг. вызвал серьезную инфекцию у населения, стал новым штаммом, возникшим из-за обмена генами между четырьмя разными вирусами, подчеркивает РСХН.Кроме того, в 2009 г. некоторые штаммы вируса гриппа подтипа H1N1 ("свиной грипп") приобрели способность передаваться от человека к человеку, отмечает РИА "Новости". Между тем H1N1 уже вызывал пандемии гриппа: в 1918-1919 гг. от так называемой "испанки" умерли 40-50 млн человек.АЧС впервые выявлена в 1903 г. в Южной Африке у домашних и диких свиней. Вирус пока не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит серьезным ущербом свиноводству. Смертность от АЧС составляет почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 км от него уничтожают. Остановить распространение АЧС можно только жесткими карантинными мерами.