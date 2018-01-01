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      РСХН: в странах Юго-Восточной Азии распространяются АЧС и грипп птиц. К бедам добавился и коронавирус

      16:40Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Распространение в странах Юго-Восточной Азии таких опасных заболеваний как грипп птиц и африканская чума свиней (АЧС), без должной биологической защиты может привести к мутации вирусов, что угрожает человеку, отмечает Россельхознадзор (РСХН).

      "Россельхознадзор озабочен распространением опасных высококонтагиозных заболеваний в Юго-Восточной Азии, таких как грипп птиц и африканская чума свиней. Высокая плотность населения, большая популяция сельскохозяйственных и диких животных и птиц, развитие фермерства, совместное содержание разных видов в условиях, не обеспечивающих биологическую защиту от вирусов, может привести к их мутации", - отмечает РСХН.

      "На сегодня вирус (АЧС) не представляет угрозу для людей, однако, по мнению экспертов ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", нельзя исключать вероятность его мутации.

      Кроме того, такой уровень пандемии уже приводит к серьезнейшим экономическим и социальным последствиям, угрожает популяции домашних и диких свиней всего азиатского региона", - подчеркивает РСХН.

      Распространение АЧС в Европе показывает, что меры по контролю заболевания не приводят к успеху. Поэтому РСХН ожидает заноса АЧС во Францию и Германию.

      "Известно, что одна из последних вспышек АЧС в Польше произошла среди диких кабанов в 12 км от границы с Германией - такое расстояние дикие кабаны могут преодолеть за очень короткий срок. Еврокомиссия старается сохранить для стран Евросоюза статусы крупных экспортеров свинины, поэтому нельзя исключать, что масштабы распространения АЧС в Евросоюзе уже сейчас намного шире официально заявленных", - поясняет РСХН.

      История знает множество примеров изменения генетической структуры вирусов. Например, вирус гриппа птиц H5N6, который в 2016-2017 гг. вызвал серьезную инфекцию у населения, стал новым штаммом, возникшим из-за обмена генами между четырьмя разными вирусами, подчеркивает РСХН.

      Кроме того, в 2009 г. некоторые штаммы вируса гриппа подтипа H1N1 ("свиной грипп") приобрели способность передаваться от человека к человеку, отмечает РИА "Новости". Между тем H1N1 уже вызывал пандемии гриппа: в 1918-1919 гг. от так называемой "испанки" умерли 40-50 млн человек.

      АЧС впервые выявлена в 1903 г. в Южной Африке у домашних и диких свиней. Вирус пока не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит серьезным ущербом свиноводству. Смертность от АЧС составляет почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 км от него уничтожают. Остановить распространение АЧС можно только жесткими карантинными мерами.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, АПК

      Метки: АТР, АЧС, РСХН, коронавирус, грипп птиц

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