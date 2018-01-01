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      США запретят госструктурам использовать китайские беспилотники

      16:39Распечатать

      Фото: Wang Ying/Xinhua

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". США ограничат возможности государственных органов и ведомств по использованию китайских беспилотников на своей территории.

      Администрация Трампа готовится одобрить указ, который запретит различным министерствам и службам применение беспилотных летательных аппаратов в США. Об этом в интервью изданию Wall Street Journal заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт.

      По его словам, в указе не будет напрямую упоминаться Китай, но при этом в рамках новых норм министерствам и ведомствам будет рекомендовано закупать дроны американского производства. Одним из поводом для этого, как отмечается, являются опасения того, что беспилотники могут осуществлять сбор информации "представляющей ценность для иностранных организаций и правительств".

      В комментариях WSJ бывшие представители ряда ведомств отметили, что применение БПЛА для борьбы со стихийными бедствиями, в частности, при наблюдении ситуации с лесными пожарами и в других ситуациях, помогло снизить затраты на использование вертолетов и другой техники и новый запрет со стороны администрации США приведет к затруднениям при использовании дронов.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: Китай, запрет, БПЛА, Дэвид Бернхардт

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