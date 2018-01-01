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      В 2019 году в России произвели 31,3 млн тонн молока. Прогноз на 2020 год - 31,6-32 млн тонн

      17:41Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Россия в 2020 г. может увеличить производство молока до 31,6-32 млн тонн против 31,3 млн тонн в 2019 г., заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

      "По объему производства предварительные данные в 2019 г. - 31,3 млн тонн во всех формах хозяйствования, включая личные подсобные хозяйства, безусловно. На этот год план внутренний, который поставило министерство просто с точки зрения контроля - 31,6-32 млн тонн", - отметила Лут, сообщает "Интерфакс".

      По словам Лут, 32 млн тонн - показатель большой, амбициозный. "Но это сигнал отрасли", - заметила замминистра. Наиболее реальный прогноз - 31,6 млн тонн. "31,6 млн тонн мы достигнем, я надеюсь, в любом случае. Но есть задача-максимум", - пояснила Лут.

      Инвестпроектов достаточно, и скот закупают хороший. "По новым правилам, мы убрали ограничения по импорту (племенного скота - прим. ред.), потому что пока на российском племенном скоте мы так быстро расти не сможем. Но, тем не менее, генетикой будем заниматься", - подчеркнула Лут.

      Россия пока не достигла того уровня самообеспеченности молоком, который предусмотрен в Доктрине продовольственной безопасности (90%). В 2019 г. показатель составил 85,1%. На 2020 г. поставлена задача выйти на уровень 86,5%.

      Между тем экспорт российской молочной продукции составил в 2019 г. $280 млн. Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" поставки молочной продукции за рубеж должны вырасти к 2024 г. до $800 млн. "На наш взгляд, $800 млн - это мало, "молочка" может "вытащить" и больше", - отметила Лут.

      В 2020 г. молочная отрасль сохранит все меры господдержки, которые действовали ранее, и в рамках стимулирующей субсидии 66 регионов выбрали в качестве приоритета развитие производства молока.

      В 2019 г. молочная отрасль получила льготные кредиты на 53 млрд руб. "Это самый большой объем из всех отраслей АПК по выдаче таких кредитов", - уточнила Лут.

      Договоры по инвесткредитам заключены на 33 млрд руб. по 300 проектам. "Цифра 300 большая, но нам бы хотелось не останавливаться в темпах, и мы будем делать максимально, чтобы темпы не снизились по новым проектам", - подчеркнула замминистра. Необходимость этого вызвана, в частности, тем, что "все равно, молочка из ЛПХ (личные подсобные хозяйства - прим. ред.) уходит, и ее надо замещать индустриальным производством и фермерскими хозяйствами", заключила Лут.

      Рубрики: АПК

      Метки: Минсельхоз, молоко, фермер, скот, корова

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