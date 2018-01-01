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      Украина заявила об истощении крупнейших газовых месторождений

      17:21Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены, сообщила в среду национальная компания "Укргазободыча".

      Запасы Шебелинского месторождения газа истощены на 89%, Западно-Крестищенского - на 90%, Яблоновского - на 79%, Ефремовского - на 82%, Мелиховского - на 82%, сообщила "Укргазободыча" на своей странице в Facebook.

      "Укргазободыча" инвестирует в поиск новых ресурсов для компенсации добычи и естественного падения запасов. "Мы проводим доразведку", - отметили в компании. "Укргазободыча" в 2019 г. открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд куб. м газа, увеличила извлекаемые запасы почти на 15 млрд куб. м, подготовила к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд куб. м газа, отмечается в сообщении.

      АО "Укргаздобыча", предприятие группы "Нафтогаз Украины", добывает примерно 15-15,5 млрд куб. м газа в год, что составляет 73,8% от общего объема добычи на Украине.

      Украина в 2018 году увеличила потребление природного газа на 1,3% до 32,3 млрд куб. м, в 2019 году - снизила на 5% до 30,6 млрд куб. м.

      С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России и покупает топливо, поставляемое по реверсному (обратному) направлению - из Европы, в основном из Словакии, Венгрии и Польши.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: добыча газа, экономика Украины

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