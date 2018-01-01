ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В "Норникеле" заявили о "пузыре" в биржевых котировках палладия

      17:15Распечатать

      Фото: Пресс-служба ПАО "ГМК "Норильский никель"

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". По оценкам российской компании, являющейся крупнейшим в мире производителем данного драгоценного металла, рыночные котировки в последнее время двигаются в отрыве от реальных факторов спроса и предложения на палладий.

      В комментариях ряду иностранных СМИ директор департамента маркетинга "Норникеля" Антон Берлин заявил о том, что "в "Норникеле" полагают, что реакция рынка в последнее время была преувеличенной, промышленный спрос не растет так быстро, как подразумевают цены".

      По оценкам экспертов "Норникеля", нехватка предложения металла ведет к повышенной волатильности на рынке. В компании добавили, что "обеспокоены более высокой стоимостью заемных средств и хеджирования".

      Представитель "Норникеля" также отметил, что сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для рынка палладия. В компании сообщили о планах увеличения продаж палладия в слитках вместо порошков. В частности, в 2020 г. компания намерена поставить на рынок 3 тонны палладия, или примерно 96 тыс. тройских унций металла в слитках из фонда Global Palladium Fund.

      Биржевые цены на палладий за последние годы, как отмечал портал "Вести.Экономика", существенно выросли на фоне стабильно высокого спроса на металл, в основном в автомобильном производстве, при его ограниченном предложении. В начале 2019 г. котировки палладия протестировали уровень $1400 за тройскую унцию.

      В декабре 2019 г. цены на драгметалл преодолели отметку $1900 за тройскую унцию, превысив тем самым исторический рекорд цен на золото.

      В январе 2020 г. стремительный рост котировок палладия получил продолжение: были протестированы уровни выше $2500 за тройскую унцию.

      Спекулятивный фактор определенно является одной из серьезных причин продолжающегося ралли. На западных фондовых рынках в настоящее время сохраняются "бычьи" настроения – во многом благодаря продолжению сверхмягкой монетарной политике и продолжению различных программ со стороны центробанков по вливанию новой ликвидности в финансовый сектор.

      В этом плане текущие фундаментальные факторы и прогнозы по сохранению дальнейшего дефицита на палладий используются инвесторами как повод для продолжения ставок на рост палладия. Как и во многих других случаях бурного роста цен на активы котировки палладий при этом стали все более подвержены эпизодам резкой волатильности, когда движение к новым максимума сменяется падением цен.

      Рубрики: Товарные рынки, Металлургия

      Метки: пузырь, Норникель, ралли, палладий, Антон Берлин

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить