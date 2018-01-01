Экспорт "Газпрома" по "Северному потоку" в Европу в 2019 году составил 58,5 млрд

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Объем экспорта газа российского "Газпрома" по газопроводу "Северный поток" в страны Европы в 2019 году составил 58,5 млрд кубометров, сообщил оператор проекта, компания Nord Stream AG.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"."В 2019 году Nord Stream AG транспортировала 58,5 млрд кубометров природного газа потребителям в Европе через трубопровод "Северный поток", - сообщила компания.Всего же с момента ввода в эксплуатацию первой линии газопровода в ноябре 2011 года по "Северному потоку" было транспортировано 322,5 млрд кубометров газа, подчеркивается в релизе.В 2018 году объем прокачки составил 58,8 млрд кубометров, что стало рекордным показателем за все время работы газопровода.