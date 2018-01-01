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      Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия

      18:08Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Президент РФ Владимир Путин отправил Михаила Игнатьева в отставку с должности губернатора Чувашии по причине "утраты доверия", назначив при этом Олега Николаева в качестве временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики.

      Соответствующий указ был подписан в среду, 28 января, и вступил в силу с момента его подписания.

      По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин также провел встречу с врио главы Чувашии. Олег Николаев был избран в Госдуму в составе федерального списка кандидатов от партии "Справедливая Россия". В Госдуме он также являлся председателем комитета по национальной политике.

      Михаил Игнатьев, занимавший пост главы Чувашии, в конце января 2020 г. оказался в центре скандала в связи с его действиями при вручении офицеру МЧС ключей от новой пожарной техники. Поведение Игнатьева, по многим оценкам, носило оскорбительный характер, в связи с данным инцидентом он был также исключен из состава партии "Единая Россия".

      Рубрики: Президент, Регионы России

      Метки: Владимир Путин, Чувашия, Олег Николаев, Михаил Игнатьев

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