ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

      17:59Распечатать

      Фото: Hani Al-Ansi/dpa

      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" заявили о нанесении ракетных ударов по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам" вдалеке от границы с Йеменом, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

      "В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане (юго-запад Саудовской Аравии) и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", - говорится в сообщении хуситов.

      Удары по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии в 2019 году, за которые взяли на себя ответственность хуситы, привели к падению добычи нефти в королевстве на 50%.

      В Йемене с 2014 года продолжается военное противостояние между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами.

      В ответ на воздушные обстрелы позиций хуситов на севере Йемена мятежники постоянно подвергают ракетных обстрелам города на юго-западе королевства.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 14 сентября 2019 года дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей - 5,7 млн баррелей в сутки.

      Гендиректор Saudi Aramco выразил обеспокоенность по поводу "отсутствия международной решимости" принять меры против лиц, совершивших нападение.

      Удары по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии усилили опасения инвесторов по поводу вероятности новых атак в будущем. Это омрачило перспективы IPO Saudi Aramco.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: Саудовская Аравия, IPO, Йемен, Saudi Aramco

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить