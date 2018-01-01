Мятежники Йемена заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

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Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" заявили о нанесении ракетных ударов по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам" вдалеке от границы с Йеменом, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.