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      Apple и General Electric отчитались лучше ожиданий

      17:46Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" Фьючерсы на американские индексы растут на торгах среды. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС, и отыгрывают отчетность корпораций. Вчера неплохо отчиталась Apple, сегодня на премаркете дорожают акции отчитавшейся General Electric.

      Премаркет

      Вчера после закрытия отчиталась самая дорогая компания – Apple, превысив прогнозы по прибыли и выручке, продажам смартфонов, и прогноз на следующий квартал. Акции на премаркете растут на 1,6%.Продажи iPhone достигли $55,96 млрд, опередив оценку рынка в $51,6 млрд и прошлогодний результат в $52 млрд. Таким образом, удалось прервать нисходящую тенденцию продаж, наблюдавшуюся год. Глава компании Тип Кук сказал, что росту способствовал высокий спрос на модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

      На 6% дорожают акции промышленного конгломерата General Electric. Компания сообщила о 30%- ом росте прибыли. Скорректированная прибыль составила 21 цент на акцию, превысив оценки аналитиков в 18 центов, согласно данным Refinitiv. Свободный денежный поток от производственных операций составил $3,9 млрд, превысив ожидаемые $3,4 млрд.

      Хуже рынка после отчетов выглядят акции eBay (-5%), которая дала слабый прогноз по выручке на 1 квартал 2020 г. и AMD (-4,5%).

      ФРС

      Сегодня инвесторы сосредоточат внимание на итогах заседания ФРС. Изменения ставки не ожидается, но рынок внимателен к дальнейшему видению параметров монетарной политики руководством регулятора, развитию ситуации с поддержкой ликвидности. Стоит сказать, что инверсия кривой в доходностях гособлигаций вновь проявилась на текущей неделе, что может придать более голубиный тон заявлениям регулятора.

      Коронавирус

      Негатив отраженный на рынке США в падении индексов в начале недели относительно новостей о распространении коронавируса в Китае, уже на следующей сессии не смог сдержать покупателей от покупок после отката. ВОЗ так и не объявила о глобальной эпидемии. Ограничение турпотока в Китае, мероприятий, связанных с празднованием нового года еще найдет негативное отражение в экономике, но массового распространения вируса за пределами КНР не отмечено.

      Рынок перегрет

      В технической картине минифьючерса на S&P 500 мы наблюдали разгрузку перекупленности вначале недели. Цена, казалось бы, стала сближаться с 200–дневной скользящей средней, от которой ранее оторвалась на максимальную за два года величину. Однако из района нижней границы краткосрочного восходящего канала последовал отскок, даже до выхода к поддержке на 3170 пока не дошло.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев,

      эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: Apple, торги, General Electric, обзор, аналитика, комментарии, БКС Брокер, Альберт Короев

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